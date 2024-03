Superman: le reazioni dei fan al costume e al cambio di titolo del film di James Gunn

Nella notte, James Gunn ha svelato la prima immagine del suo Superman e confermato inoltre che il titolo del film è cambiato da Superman: Legacy a semplicemente Superman. Nelle ultime ore i fan hanno espresso la loro opinione su queste ultime novità targate DCU.

Mentre la maggior parte delle reazioni sono state positive, alcuni hanno contestato il cambio di titolo e il logo del costume.

"Sono felicissimo di annunciare l'inizio delle riprese principali di SUPERMAN oggi, 29 febbraio, che guarda caso è il compleanno di Superman. Quando ho finito la prima stesura della sceneggiatura, ho chiamato il film Superman: Legacy. Quando ho chiuso la bozza finale, era chiaro che il titolo sarebbe stato SUPERMAN. In arrivo a luglio 2025", ha scritto Gunn su Instagram.

La reazione dei fan al nuovo titolo

"Mi piace molto il modo in cui il giallo si estende al rosso. Contribuirà a far risaltare il logo sull'abito blu scuro. La costumista Judianna Makovsky ha lavorato con @JamesGunn in tutti i suoi progetti, a partire da GOTG Vol. 2. Questo sarà il miglior costume di #Superman che sia mai stato proiettato sullo schermo", ha scritto un fan su X.

"Sono l'unico a pensare che cambiare il titolo da Superman Legacy a Superman non sia stata una buona decisione? Il titolo Legacy era FIRE imho e mostrava come questa fosse una nuova versione del personaggio che è una lettera d'amore a ciò che è venuto prima. Ora è solo lo stesso titolo di un altro film", ha criticato invece un altro.

Superman: Legacy, chi è David Corenswet, l'attore scelto da James Gunn come nuovo Clark Kent

Per un altro utente, invece, il titolo così semplice sarà indicativo rispetto alla storia che Gunn racconterà: "Mi piace il titolo #Superman, non l'abbiamo mai avuto così semplice e sembra dichiarativo", quest'ultimo fa riferimento al fatto che il primo Superman con Christopher Reeve fosse in realtà intitolato Superman: The Movie.

Superman, scritto e diretto da James Gunn, uscirà nelle sale l'11 luglio 2025.