Superman: Legacy, un annuncio di casting anticipa l'arrivo di un misterioso personaggio

Mentre il cast di Superman: Legacy si prepara a iniziare le riprese principali il mese prossimo ad Atlanta, sembra che il casting non sia ancora del tutto concluso. In un nuovo rapporto della DC Film News, è stato condiviso un bando di casting per "un ruolo chiave" per Superman: Legacy (che sta operando con il nome di produzione Genesis).

Mentre Gunn e i DC Studios non hanno ancora commentato questa notizia, nel bando si cerca un attore di origine sud-asiatica (indiana), curda o pakistana. Il ruolo viene descritto come "un uomo anziano e segnato dalle intemperie", con un "look unico e interessante", e l'attore dovrebbe essere in grado di "incarnare la resilienza, la profondità e una ricca eredità culturale".

Chi potrebbe essere il personaggio misterioso?

Il nome del personaggio non è stato fornito nel bando, probabilmente perché i DC Studios stanno cercando di mantenere il più possibile segreti i dettagli di Superman: Legacy. Tuttavia si potrebbe pensare a un personaggio in particolare, soprattutto sapendo che si tratta di un casting per un "ruolo chiave". Mentre molti ruoli iconici di Superman come Clark, Lois Lane, Lex Luthor e Jimmy Olsen sono stati assegnati, manca però un membro del Daily Planet: Perry White.

Potrebbe infatti trattarsi benissimo del Perry dell'Universo DC, dato che si dice che il caporedattore del Daily Planet farà parte di Superman: Legacy. Non sarebbe nemmeno la prima volta che un film su Superman cambia l'etnia di Perry, visto che ne L'Uomo d'acciaio del 2013 Laurence Fishburne interpretava il capo di Lois e Clark. Nella serie animata My Adventures with Superman è stato reimmaginato come un uomo di colore, doppiato da Darrell Brown. Rimane comunque la possibilità che si tratti di un nuovo personaggio originale per Superman: Legacy e non necessariamente di qualcuno proveniente dal canone DC.