Superman, il primo trailer è spettacolare: il nuovo DC Universe di James Gunn ha inizio

Warner Bros. ha diffuso il trailer di Superman, primo capitolo cinematografico del nuovo DC Universe guidato da James Gunn e Peter Safran e come nell'anticipazione rivelata ieri il risultato è a dir poco spettacolare.

Ricordiamo che quello descritto da Gunn è un mondo in cui Superman opera già a Metropolis, conosce già Lois Lane e in cui Lex Luthor odia profondamente il kryptoniano, pur non avendo ancora mai incontrato personalmente. Inoltre, l'ultimo figlio di Krypton non sarà l'unico essere dotato di superpoteri della storia, come abbiamo già visto dalle immagini trapelate dal set.

A dare il volto a Superman c'è David Corenswet, al primo ruolo cinematografico importante della sua carriera, mentre nei panni di Lois Lane troviamo Rachel Brosnahan, reduce dal successo de La fantastica signora Maisel su Prime Video. Nicholas Hoult, invece, darà vita a Lex Luthor, acerrimo nemico dell'Uomo d'Acciaio.

Il DC Universe fin qui: cosa cambierà con James Gunn?

Ufficialmente, questo nuovo universo narrativo condiviso, nato sulle ceneri del vecchio SnyderVerse (o DC Extended Universe), ha già debuttato ma sul piccolo schermo. All'inizio di questo mese, infatti, ha fatto il suo esordio sulla piattaforma Max la serie d'animazione Creature Commandos, ancora inedita in Italia.

Superman spicca il volo nell'anteprima del trailer: ecco Lois Lane e il Daily Planet

Dopo l'arrivo nelle sale di Superman, al quale è stato rimosso il "Legacy" dal titolo, sarà la volta di Supergirl: Woman of Tomorrow, le cui riprese dovrebbero prendere il via all'inizio dell'anno prossimo per un'uscita prevista per il 2026. Dopodiché arriverà anche Lanterns, serie in live-action prodotta per Max basato sui celebri personaggi galattici della DC.

Recentemente, Gunn ha confermato anche il via libera a un film dedicato a Clayface scritto da Mike Flanagan. Superman arriverà nelle sale il 10 luglio 2025. Il regista, tra le sue principali fonti di ispirazione, ha citato anche Top Gun: Maverick.