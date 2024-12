Batman, lo spin-off su Clayface scritto da Mike Flanagan si farà: in che universo DC sarà ambientato?

Freschi del successo della serie HBO The Penguin, i DC Studios hanno ufficialmente dato il via libera a un lungometraggio incentrato su Clayface, il cattivo mutaforma di Batman, da una sceneggiatura scritta da Mike Flanagan, secondo una fonte a conoscenza diretta della produzione.

I dettagli sulla trama sono scarsi, ma le riprese dovrebbero iniziare all'inizio del prossimo anno. Matt Reeves e Lynn Harris produrranno attraverso la loro società 6th & Idaho Productions. Il progetto dovrebbe essere ambientato nell'universo Elseworlds o come parte dell'universo di The Batman, anche se non c'è ancor nessuna conferma al riguardo.

Flanagan, che ha proposto per la prima volta ai DC Studios un progetto su Clayface nel 2023, aveva twittato nel 2021 di essere "davvero desideroso di realizzare un film standalone su Clayface come horror/thriller/tragedia". Il regista però è già impegnato a scrivere e dirigere una nuova versione de L'esorcista per la Universal, attraverso Blumhouse e Morgan Creek, e sta anche sviluppando un adattamento seriale del romanzo di Stephen King Carrie per Amazon MGM Studios. La DC è quindi alla ricerca di un regista che prenda le redini del film, e l'annuncio pare sia imminente.

The Batman: Robert Pattinson nel costume di Batman in una scena dal film

Chi è Clayface?

Si tratta di uno dei primi antagonisti di Batman, è passato attraverso diverse iterazioni da quando è stato introdotto nel 1940: un attore fallito che si dedica al crimine indossando la maschera di argilla del personaggio che ha interpretato. Le capacità di mutare forma del personaggio sono state introdotte per la prima volta nel 1961 ed è stato interpretato in molti adattamenti di Batman, come da Ron Perlman in Batman: The Animated Series negli anni '90, da Brian McManamon nella serie Fox del 2010 Gotham e, più recentemente, da Alan Tudyk nella serie animata di Max Harley Quinn.

The Batman 2: annunciati il ritorno del Pinguino di Colin Farrell e la data di inizio riprese

La decisione di dare il via libera al progetto è un forte segnale che i co-capi dei DC Studios, James Gunn e Peter Safran, hanno intenzione di incorporare un ampio assortimento di toni narrativi. "Una delle cose principali che voglio stabilire è che ai DC Studios si può fare di tutto", ha dichiarato recentemente Gunn a Variety parlando della sua serie animata Creature Commandos, il primo titolo ufficiale del nuovo DC Universe.

"Possiamo fare una serie completa per famiglie. Possiamo fare qualcosa per il grande pubblico, come Superman. Possiamo fare qualcosa di violento e sessuale, come questo. Si tratta di creare un mondo in cui possiamo raccontare la storia di un tipo di personaggio in diversi generi".