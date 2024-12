Superman: James Gunn rivela perché ha eliminato "Legacy" dal titolo

Precedentemente, la pellicola dei DC Studios era intitolato infatti Superman Legacy, ma dopo si è deciso per un titolo più semplice

Superman, il primo film del DC Universe scritto e diretto da James Gunn, doveva inizialmente uscire con il titolo di Superman: Legacy. In vista dell'uscita del primo teaser trailer del film, giovedì, Gunn ha spiegato perché è stato necessario cambiare il titolo.

Durante una visita al set di Superman a cui hanno partecipato diverse testate giornalistiche, Gunn ha parlato della scelta di abbandonare il Legacy da Superman: Legacy. Innanzitutto, ha spiegato come la decisione sia stata presa durante una riunione di controllo qualità tenutasi prima della produzione, una pratica che Gunn ritiene "estremamente utile" quando si tratta di realizzare il miglior film possibile.

Il regista ha poi rivelato di essere stato lui a suggerire il cambio di titolo, spiegando che la parola "Legacy" avrebbe fatto pensare agli spettatori il passato. Poiché Superman dà il via a una nuova era per il DCU, Gunn ha ritenuto che il titolo dovesse cambiare, anche se ha spiegato che la parola "Legacy" ha ancora un ruolo importante nella trama.

Superman e Krypto

"Beh, credo che abbia ancora quell'aspetto di Legacy", ha spiegato Gunn. "Facciamo questa cosa chiamata pre-mortem prima di iniziare le riprese. Ne avete mai sentito parlare? È fantastico. Ci riuniamo in una stanza con tutti i capi reparto e diciamo che questo film è una cazzata colossale. Scopriamo che tra due anni, quando questo film uscirà, andrà terribilmente male. Che cosa stiamo facendo adesso di cui non stiamo parlando, cosa stiamo sbagliando in questo film?".

Superman: James Gunn spiega perché Krypto non è un labrador

E ha aggiunto: "Dà la possibilità a tutte le parti coinvolte di dire la loro, sia che si tratti della sceneggiatura, sia che si tratti del casting, sia che si tratti del fatto che i reparti non comunicano tra loro. Tutti possono dire quello che pensano, dal trasporto a tutto il resto. E l'ho trovato estremamente utile".

L'intuizione di cambiare il titolo è avvenuta proprio durante la riunione con i vari reparti del film: "Ho pensato che forse il titolo aveva quella sensazione di guardarsi indietro", ha continuato Gunn. "E qui non si tratta di guardare indietro, ma di guardare avanti, quindi, quando vedrete il film, capirete da dove viene 'Legacy' perché si tratta, di nuovo, di Clark e del suo rapporto con la sceneggiatura. Credo che come titolo fosse troppo rivolto al passato". Il primo trailer di Superman arriverà domani, Gunn intanto ha postato un'anticipazione.