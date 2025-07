Superman, David Corenswet: "Vorrei vedere questa versione di Clark Kent in un progetto vietato ai minori"

Superman, dopo il debutto nel film scritto e diretto da James Gunn, potrebbe ritornare sugli schermi in altri progetti del DC Universe. L'attore David Corenswet ha infatti parlato del futuro della sua versione di Clark Kent nei prossimi tasselli del piano ideato dal filmmaker e Peter Safran per portare sugli schermi i personaggi e le avventure raccontate tra le pagine.

La speranza di Corenswet

Il cast di Superman è stato intervistato da The Nerdist e il protagonista David Corenswet ha spiegato perché è entusiasta pensando al futuro. L'interprete dell'eroe ha dichiarato: "Una cosa che mi entusiasma così tanto della visione di James per il DCU è il fatto che i film possono avere generi diversi e varie atmosfere. E so che le persone provano un po' di scetticismo pensando alla possibilità che certi generi e personaggi possano fondersi".

David ha così ammesso: "Mi piacerebbe vedere questo Superman in un progetto vietato ai minori".

Corenswet ha inoltre condiviso un seggerimento: "Mi piacerebbe vederlo in una cosa tipo Lanterns, in cui c'è un'atmosfera in stile True Detective. Penso semplicemente possa accadere nonostante questa versione del personaggio sia luminosa e giocosa".

Il nuovo show targato DC

La serie Lanterns dovrebbe arrivare sugli schermi televisivi nel 2026 e avrà come star Aaron Pierre e Kyle Chandler nei ruoli di John Stewart e Hal Jordan. La serie sarà collegata a Superman: nel film, infatti, apparirà Guy Gardner e appariranno le Lanterne Verdi. Lo show avrà tuttavia un'atmosfera molto diversa rispetto a quella del film, dettaglio che sembra entusiasmare Corenswet.

Al centro della trama c'è il nuovo arrivato tra le Lanterne Verdi John Stewart (Pierre) che deve collaborare con la leggenda Jordan (Chandler). I due sono membri dei Lantern Corps, il team intergalattico che deve occuparsi di difendere il cosmo dal male utilizzando degli anelli che permettono di avere dei poteri incredibili. I poliziotti protagonisti della storia vengono così coinvolti in un mistero legato a un omicidio compiuto sulla Terra.

La prima stagione di Lanterns sarà composta da otto episodi, prodotti da Warner Bros Television e DC Studios. Chris Mundy, impegnato anche come showrunner, è co-creatore insieme a Damon Lindelof e Tom King. James Hawes è invece coinvolto come regista e produttore esecutivo, insieme a Stephen Williams, Geeta Vasant Patel e Alik Sakharov.