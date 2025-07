James Gunn: "Superman, Batman e Wonder Woman si uniranno nel DCU, ma non nel prossimo film"

James Gunn ha confermato che, nel futuro del DCU è prevista la reunion dei supereroi Batman, Superman e Wonder Woman, ma non è imminente.

Le aspettative die fan DC si concentrano su Superman anche perché il film, come anticipato da James Gunn, inaugurerà un nuovo universo DC Comics condiviso. Il nuovo DCU vedrà anche il debutto di un nuovo Batman in The Brave and the Bold, e Gunn ha recentemente rivelato che è in fase di scrittura un film su Wonder Woman.

Facile che, a un certo punto, la Trinità DC si riunisca sul grande schermo, Ipotesi confermata dallo stesso James Gunn, il quale ha però anticipato che ciò non accadrà nel prossimo film.

Il "prossimo film" a cui fa riferimento il regista dovrebbe essere il sequel di Superman menzionato in precedenti interviste, come indica Comicbookmovie. Gunn ha spiegato che non si tratterà di un sequel diretto, il che ha portato a ipotizzare che potrebbe trattarsi di un film su Batman/Superman in stile World's Finest.

Qualunque sia il piano, non sembra che Wonder Woman sarà coinvolta, quindi la reunion dei tre supereroi di punta della DC sembra ancora lontana. Resta ovviamente da vedere se accadrà in un altro progetto prima dell'inevitabile reboot di Justice League.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

In un'intervista separata, Gunn ha ipotizzato che potremmo assistere anche al debutto nel DCU di Helena Wayne, alias Cacciatrice, ovvero la figlia di Batman e Catwoman, anche se supponiamo che questa svolta sia ancora molto, molto lontana.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Superman apre le danze

David Corenswet impegnato nella vestizione di Superman

Nel frattempo le energie di James Gunn sono concentrate sull'uscita di Superman, che farà irruzione nei cinema a partire dal 9 luglio.

A guidare il cast è David Corenswet nei panni di Clark Kent/Kal-El. A lui si uniscono Rachel Brosnahan nel ruolo dell'intrepida giornalista Lois Lane e Nicholas Hoult in quelli del brillante e minaccioso Lex Luthor.

Il film introduce diversi eroi chiave della DC, con Nathan Fillion nei panni dell'irascibile Lanterna Verde Guy Gardner, Isabela Merced in quelli della guerriera alata Hawkgirl ed Edi Gathegi nei panni del geniale stratega Mister Terrific.

Lois Lane e il team dei Daily Planet

Altri membri del cast includono Sean Gunn che interpreta l'intrigante uomo d'affari Maxwell Lord, María Gabriela de Faría è Angela Spica (alias L'Ingegnere) potenziata ciberneticamente, mentre Terence Rosemore interpreta il ruolo di Otis. Wendell Pierce interpreta il caporedattore del Daily Planet, Perry White, mentre Sara Sampaio è Eve Teschmacher. Anthony Carrigan veste i panni di Metamorpho, l'Uomo Elemento mutaforma, mentre Pruitt Taylor Vince e Neva Howell interpretano Jonathan e Martha Kent, i genitori adottivi terrestri di Clark.

Anche Milly Alcock farà il suo debutto nei panni di Supergirl prima di fare ritorno nel prossimo film standalone a lei dedicato, Supergirl.