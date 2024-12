Superman spicca il volo nell'anteprima del trailer: ecco Lois Lane e il Daily Planet

Ventiquattrore prima della sua diffusione ufficiale, Warner Bros. ha condiviso un estratto di 30 secondi dal primo trailer di Superman, in cui veniamo introdotti ai personaggi più celebri di questo franchise.

Il filmato, che viaggia sulle note del tema musicale di John Williams rimaneggiato per l'occasione (le musiche saranno curate da John Murphy), ci introduce per la prima volta alla Lois Lane di Rachel Brosnahan insieme alla squadra di lavoro al Daily Planet (Jimmy Olsen e compagnia).

Per un attimo riusciamo anche a scorgere il Superman di David Corenswet mentre si libra in volo a una velocità eccezionale. Ci sono poi diverse persone, passanti e non, che guardano verso il cielo, come se stesse per succedere qualcosa di sconvolgente. Non ci resta che attendere domani l'arrivo del trailer integrale.

Superman: Lois Lane (Rachel Brosnahan) e il team del Daily Planet in una still dal trailer

James Gunn promette: "David Corenswet stupirà tutti"

Parlando del suo impegno monumentale nel ridar vita alle avventure dell'Uomo d'Acciaio, il regista ha anticipato:

Superman: David Corenswet rivela quali fumetti hanno influenzato il reboot

"Superman è un film enorme. È completamente diverso da Creature Commandos in ogni aspetto, ma è anche fantastico. Onestamente, dal profondo del mio cuore, David Corenswet stupirà tutti con la sua fantastica performance. È uno dei migliori attori con cui abbia mai lavorato, può fare tutto. Quell'uomo è incredibile".

Nel cast di Superman troveremo, inoltre, Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor, Isabel Merced è Hawkgirl, Nathan Fillion interpreterà la Lanterna Verde Guy Gardner, Edi Gathegi apparirà nel ruolo do Mr. Terrific e Anthony Carrigan sarà Metamorpho. L'uscita nelle sale è prevista per il 10 luglio 2025.