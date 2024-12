Superman, James Gunn svela in che modo Top Gun: Maverick ha influenzato il film

Il regista ha rivelato che il sequel con Tom Cruise è stata un'enorme influenza per la sua versione dell'Uomo d'Acciaio

James Gunn ha offerto un'anticipazione di ciò che i fan potranno aspettarsi dal suo prossimo Superman.

Il regista e co-capo dei DC Studios ha parlato con la stampa sul set dell'attesissimo film di supereroi all'inizio di quest'anno (via Gizmodo), dove ha anticipato l'inizio del film e rivelato in che modo Top Gun: Maverick lo ha influenzato.

Mentre ieri è stata diffusa una primissima anticipazione, questo pomeriggio arriverà online il trailer di Superman, che si dice durerà circa 2 minuti e 20 secondi. Nell'intervista, Gunn ha ammesso che girare le scene in cielo "è davvero difficile", ma hanno avuto un altro film d'azione iconico con Tom Cruise dal quale trarre ispirazione.

"Abbiamo preso molto da film come Top Gun: Maverick", ha spiegato. "Abbiamo girato gran parte dell'azione con veri e propri droni che volano dentro e intorno a Superman e alle persone con cui vola, all'Ingegnere e a chiunque altro stia combattendo in aria. E lo abbiamo fatto su palcoscenici sonori. Ora abbiamo questi droni piccolissimi e pazzeschi. Abbiamo alcuni dei migliori piloti al mondo che ci lavorano".

Superman spicca il volo nell'anteprima del trailer: ecco Lois Lane e il Daily Planet

Il regista di Guardiani della Galassia ha anche anticipato la scena d'apertura di Superman, che esplorerà il viaggio del supereroe per riconciliare la sua eredità aliena con la sua famiglia umana.

"Partiamo dal centro dell'azione", ha spiegato. "Superman esiste già. Lois e Clark si conoscono già. Lex odia Superman fin dall'inizio, anche se non si conoscono personalmente. Quindi iniziamo proprio nel mezzo dell'azione". Gunn ha aggiunto che dopo aver coinvolto Superman in tutta l'azione, la storia principale del film si svolgerà in "un breve lasso di tempo".