Superman and Lois 4: primo sguardo a Clark Kent, Lois e ai loro figli nelle foto dell'ultima stagione

Mentre sono in corso le riprese della quarta stagione di Superman and Lois, la star dello show Bitsie Tulloch (Lois Lane) ha condiviso delle nuovo foto dal set che regalano un primo sguardo alla famiglia Lane-Kent. Le immagini pubblicate su Instagram ritraggono Tulloch, Tyler Hoechlin (Clark Kent) e Alex Garfin e Michael Bishop nei panni rispettivamente di Jordan e Jonathan Kent sul set, durante la prima settimana di riprese.

L'attrice aveva anche precedentemente rivelato che il primo episodio della quarta e ultima stagione di Superman and Lois si intitola The End & The Beginning, ed è diretto da Gregory Smith e scritto da Todd Helbing e Brent Fletcher.

Di seguito potete vedere il post di Bitsie Tulloch:

Superman and Lois 4

Come abbiamo accennato in precedenza, la quarta stagione, che ha rischiato la cancellazione, sarà anche l'ultima per lo show incentrato sulla celebre coppia e sarà anche l'ultimo show a tema DC ad andare in onda a seguito dell'acquisizione del network The CW da parte di Nexstar. Come rivelato nei mesi scorsi, per ammortizzare i costi di produzione a causa di un budget di partenza ridotto, la stagione 4 sarà composta soltanto da 10 episodi e alcuni membri del cast sono stati esclusi dallo show.