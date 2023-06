Superman & Lois 4: un attore è stato escluso dai nuovi episodi per via dei tagli al budget

Superman & Lois è stata finalmente rinnovata dalla CW per una stagione 4, ma con alcuni cambiamenti: gli episodi saranno soltanto 10 e sono previsti dei tagli al budget. Una scelta, effettuata per ammortizzare i costi di produzione, che ha impattato anche sul cast. Un attore non tornerà nella quarta stagione. Si tratta di Dylan Walsh, noto per aver interpretato il Generale Sam Lane.

"Congratulazioni alla famiglia di Superman and Lois per aver finalmente ricevuto un aggiornamento sul loro destino. Adesso sappiamo che il Generale Lane è stato tagliato per motivi di budget. Ma è stata una corsa divertente, ciao a tutti" ha scritto la moglie Leslie Bourque-Walsh sui social.

L'attore ha interpretato il generale Sam Lane, padre di Lois e Lucy Lane nonché nonno di Jonathan e Jordan Kent, per tutte e tre le stagioni dello show. Il suo personaggio è stato anche direttore del Department of Defense (DOD), aiutando Superman di tanto in tanto.

Superman & Lois: Jordan Elsass abbandona la serie tv

Superman and Lois, giunto alla sua terza stagione, si è conquistato un buon pubblico di fedeli appassionati in questi anni.

A prestare i loro volti ai protagonisti di Superman and Lois sono Tyler Hoechlin nei panni di Clark Kent/Superman ed Elizabeth Tulloch in quelli di Lois Lane. A interpretare Lex Luthor ci pensa invece Michael Cudlitz, star di The Walking Dead. La serie è stata creata e scritta dal produttore esecutivo di The Flash, Todd Helbing. Greg Berlanti, Sarah Schechter e Geoff Johns sono i produttori esecutivi.