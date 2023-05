Superman & Lois e Gotham Knights a rischio cancellazione?

Le due serie sono rimaste le uniche in onda del mondo DC precedenti all'arrivo di James Gunn e alla nascita del nuovo DC Universe.

Secondo TVLine, Superman & Lois e Gotham Knights sarebbero a rischio cancellazione e nelle prossime ore il loro futuro dovrebbe essere svelato da The CW.

Al momento questi due show sono gli unici del mondo DC ancora in programmazione, specialmente dopo che la settimana prossima si concluderà anche The Flash con Gran Gustin dopo nove stagioni.

Superman and Lois è alla sua terza stagione e si è conquistato un buon pubblico di fedeli appassionati in questi anni. Si pensa anche che la serie potrebbe passare al servizio di streaming Max, precedentemente noto come HBO Max, anche se questa possibilità sembra poco probabile visti i piani futuri di James Gunn.

La prima e finora unica stagione di Gotham Knights ha debuttato lo scorso marzo su The CW ottenendo recensioni contrastanti, ma buoni risultati su HBO Max. Le reazioni della critica e dei telespettatori alla serie sono quelle che hanno poi innescato le speculazioni sulla sua cancellazione. Come per Superman & Lois, tuttavia, nulla è stato confermato dal network.

Entrambi gli show non fanno parte dell'uni verso narrativo dell'Arrwoverse, che si concluderà definitivamente con l'ultimo episodio di The Flash.