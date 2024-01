Superman: Legacy, Rachel Brosnahan svela come si sta preparando al ruolo di Lois Lane

Rachel Brosnahan ha ottenuto il ruolo della giornalista Lois Lane nel film Superman: Legacy, scritto e diretto da James Gunn. L'attrice, sul red carpet dei Golden Globe 2024, ha ora rivelato qualche dettaglio relativo al modo in cui si sta preparando per le riprese.

Le dichiarazioni dell'attrice

Le riprese di Superman: Legacy inizieranno tra qualche mese e Rachel Brosnahan, ai microfoni di Extra TV, ha spiegato: "Stiamo avendo molte conversazioni grandiose, io e David, con James Gunn, il regista. Stiamo parlando molto di dove si inserisco questo progetto nel canone dei Superman che conosciamo. Quindi speriamo che sia... Offriremo la nostra versione delle cose".

L'ex star della serie La fantastica signora Maisel ha però aggiunto che non è ancora stato deciso il look definitivo di Lois Lane: "Non so come sarà. Non siamo ancora arrivati a quel punto delle prove costume".

Nel cast del film di James Gunn, oltre a David Corenswet nella parte di Clark Kent, ci sarà Nicholas Hoult che sarà il villain Lex Luthor. Tra gli interpreti anche Nathan Fillion nel ruolo di Guy Gardner che sarà un membro delle Lanterne Verdi, e Isabela Merced che interpreta Hawkgirl.

Superman: Legacy, il commento di James Gunn alla sinossi leaked

La prima sinossi ufficiale, molto breve, dichiara: "Superman, un reporter alle prime armi di Metropolis, intraprende un viaggio per conciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent."