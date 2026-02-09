Supergirl: Milly Alcock salva baby Krypto mentre il suo mondo brucia nello spot del Super Bowl

Lo spettacolare spot del Super Bowl dedicato a Supergirl svela l'origine del legame tra la cugina di Superman e il tenero Krypto, pestifero cagnolino bianco di origine aliena così come la sua padroncina.

Il promo si apre, infatti, con la comparsa improvvisa di un cucciolo che piomba tra le braccia di Kara Zor-El mentre poco dopo assistiamo all'implosione di Kyprton mentre la giovane dovrà usare le sue capacità eccezionali per tenere a bada i nemici, il tutto non senza una buona dose di humor.

Il teaser lanciato nel corso del Super Bowl 2026 è un altro tassello che ci prepara all'uscita di Supergirl, uno dei film al cinema più attesi del 2026, prevista per il 25 giugno.

Che cosa vedremo in Supergirl?

Il regista di Supergirl Craig Gillespie, scelto dal co-Ceo James Gunn per proseguire la costruzione del nuovo DC Universe dopo l'uscita di Superman, ha anticipato: "Questa è davvero la storia di un'antieroina. Ha un sacco di demoni, un sacco di drammi da affrontare, il che è molto diverso dalla fase della vita di Superman". James Gunn ha aggiunto: "Spesso le supereroine sono perfette. Lei non lo è affatto... Come è stato concesso ai supereroi maschi di esserlo per un po' di tempo".

Nel cast di Supergirl troveremo anche Jason Momoa nei panni di uno dei personaggi preferiti dai fan, Lobo, Matthias Schoenaerts nel ruolo dell'antagonista, lo spietato Krem delle Colline Gialle, pirata e assassino spaziale. Ana Nogueira ha firmato la sceneggiatura del cinecomic al femminile, uno dei due film in uscita quest'anno per i DC Studios.

L'altro cinecomic in uscita nel 2026 è il preannunciato Clayface, horror con un budget più modesto rispetto ai tipici film di supereroi in arrivo a ottobre. Lo studio lancerà anche Lanterns, la sua serie per HBO Max che arriverà a fine estate.