Supergirl, il produttore rivela: "Jason Momoa chiedeva il ruolo di Lobo da anni"

Peter Safran ha confessato che la star de Il trono di spade ha voluto fortemente interpretare il personaggio nel film con Milly Alcock.

Il team di Supergirl ha raccontato che Jason Momoa ha richiesto insistentemente di poter interpretare il personaggio di Lobo nel film con Milly Alcock, ricevendo anche un messaggio con la scritta LOBO in maiuscolo e parecchi punti esclamativi.

Jason Momoa compare anche nel primo trailer di Supergirl e dopo aver interpretato Arthur Curry/Aquaman nel precedente DC Extended Universe, l'attore è riuscito a convincere la produzione e ottenere la parte di Lobo nel nuovo corso DC.

L'insistenza di Jason Momoa per recitare nel ruolo di Lobo

Peter Safran, produttore e guida del DC Universe insieme a James Gunn, ha spiegato: "Ne parlava da sempre. Ne parlava quando stava facendo Aquaman con me. Diceva che avrebbe preferito fare Lobo". Un desiderio successivamente diventato realtà.

Milly Alcock in una scena di Supergirl

Alla fine, appena è stato confermato il DC Universe, Momoa ha iniziato a fare pressioni sulla produzione: "Il giorno in cui è stato annunciato che avevamo ottenuto questo incarico [alla guida dei DC Studios], ha mandato un messaggio a entrambi, tutto in maiuscolo: 'LOBO', con dieci punti esclamativi e con qualche X! È fantastico avere un attore che è un volontario e non un reclutato. Voleva semplicemente farlo. Quindi quando abbiamo avuto la sceneggiatura ed eravamo pronti a partire, non è stata nemmeno una questione. È stato come dire: 'Ecco qua'. E lui: 'Ci sto, andiamo'. È stato facile".

Lobo nel primo trailer di Supergirl

Il personaggio interpretato da Jason Momoa compare già nel primo trailer di Supergirl: è un cacciatore di taglie galattico che viaggia in moto, e appare in una breve inquadratura mentre fuma un sigaro. Sarà tra le new entry del DC Universe nel film in programma nelle sale dal 26 giugno 2026.

Milly Alcock interpreta Kara Zor-El, che viene rintracciata da una giovane aliena di nome Ruthye Marie Knoll (Eve Ridley) mentre festeggia il suo compleanno. La speranza è quella che Kara possa aiutarla in una missione vendicativa personale contro coloro che hanno ucciso la sua famiglia.