Super Mario Galaxy: Il film è il re del box office di Pasqua

373 milioni di dollari di incassi globali, oltre sei milioni di euro al botteghino italiano, il tutto per la gioia dei fan dei videogiochi Nintendo (e dei produttori).

Universal e Illumination festeggiano il successo strepitoso di Super Mario Galaxy: Il film, re del botteghino pasquale capace di infrangere parecchi record diventando la quarta migliore uscita di sempre. 372,5 milioni di incassi globali, tra cui i 190 raccolti in cinque giorni in 4.252 sale americane. Molto bene anche l'Italia dove le avventure dell'idraulico più passo del mondo sono state premiate con 6,4 milioni di euro di incassi e 919.888 presenze (dati Cinetel).

Se si guarda in dettaglio il botteghino USA, Comscore indica che quasi due terzi degli americani accorsi al cinema per vedere il sequel animato non erano spettatori abituali, ma persone che vanno al cinema solo due/tre volte l'anno. Il ritorno di questo segmento, calato vistosamente dopo la pandemia, è un segnale molto positivo per le sale cinematografiche.

Ryan Gosling in assenza di gravità in una scena di Project Hail Mary

Project Hail Mary prosegue la sua corsa trionfale

La nostra recensione di Project Hail Mary ha lodato le qualità dell'hit con Ryan Gosling capace di infrangere record rivitalizzando il genere fantascientifico grazie a una storia edificante ricca di buoni sentimenti ed eroismo. Mentre in Italia il film, dopo due settimane, vede gli incassi in calo scendendo in terza posizione con circa 500.000 euro e un totale di 3,6 milioni, negli USA conserva saldamente il secondo posto ed è ora a oltre 218 milioni di incassi domestici e a 421,6 milioni globali, infrangendo ogni record nella storia di Amazon MGM.

The Drama: Zendaya regina del box office indie?

Zendaya e Robert Pattinson in una scena di The Drama

E veniamo al caso The Drama. nonostante le polemiche sollevate dal tema trattato, il film con Zendaya e Robert Pattinson sembra aver incuriosito il pubblico. Secondo in Italia, dove è distribuito da i Wonder Pictures, con 1,7 milioni di euro, terzo negli USA dopo i blockbuster Super Mario Galaxy e Project Hail Mary, il dramedy sentimentale con colpo di scena ha incasso di 14,3 milioni di dollari al botteghino nazionale, diventando uno dei migliori debutti di sempre per un film A24 (secondo miglior debutto dietro solo a Civil War).

A livello globale la pellicola ha superato i 26 milioni, senza dubbio grazie alla presenza di Zendaya, star globale amata dal pubblico di ogni genere, ma anche grazie al marketing intrigante considerante tra l'altro che si tratta di una storia originale di non facile classificazione.

Per quanto riguarda il botteghino italiano, al quarto posto si segnala il debutto del nuovo film di Pif, di cui parliamo nella recensione di Che Dio perdona a tutti, commedia sentimentale che riflette sulla Fede che ha aperto in terza posizione con 633.148 euro e 90.369 presenze.