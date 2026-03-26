Project Hail Mary, il sequel ora è possibile dopo il successo al box-office

Ora che possiamo considerare il film con Ryan Gosling un successo al box-office, gli stessi produttori non hanno escluso l'arrivo di un sequel che veda ancora protagonista il personaggio di Ryland Grace

Il successo di L'ultima missione: Project Hail Mary non era affatto scontato, soprattutto perché non legato a nessun franchise pre-esistente o a una proprietà intellettuale forte.

Dopo il successo al box-office, con 157 milioni di dollari incassati in una sola settimana, proprio la pellicola con Ryan Gosling potrebbe trasformarsi nell'inizio di un nuovo franchise fantascientifico.

L'Ultima Missione: Project Hail Mary: Ryan Gosling in una scena del film

Quanto è vicino un sequel di Project Hail Mary?

Sebbene non siano in corso trattative ufficiali tra lo scrittore Andy Weir e Amazon MGM, fonti interne confermano che un sequel non è da escludere. Il potenziale commerciale del personaggio di Rocky, interpretato da James Ortiz, è notevole infatti.

Sia Amazon MGM che i rappresentanti di Weir hanno rifiutato di commentare la possibilità di un nuovo libro o di un sequel del film, ma fonti vicine alla MGM sottolineano che Weir ha il controllo della situazione.

L'acclamato autore non ha mai scritto un sequel di uno dei suoi libri prima d'ora, e attualmente sta lavorando a un nuovo misterioso romanzo che non ha nulla a che vedere con L'Ultima Missione: Project Hail Mary. Però, ha aggiunto che sta giocando con potenziali idee per un sequel, anche se non ha ancora nulla di abbastanza concreto per un libro.

L'Ultima Missione: Project Hail Mary: una scena con Ryan Gosling

Project Hail Mary domina il box office: numeri e record del debutto

Il film sta riscuotendo grande successo presso tutti i segmenti di pubblico - in particolare tra le famiglie - il che spiega il suo lancio da record nel weekend dal 20 al 22 marzo.

Project Hail Mary ha incassato 80,5 milioni di dollari solo in Nord America, il secondo miglior risultato degli ultimi dieci anni per un film che non è né un sequel né parte di un franchise, superato solo da Oppenheimer di Christopher Nolan (82,5 milioni di dollari). E il 25 marzo, al suo sesto giorno di programmazione, ha superato i 100 milioni di dollari al botteghino nazionale, raggiungendo un incasso globale provvisorio di 157 milioni di dollari.

I prossimi progetti dei registi Lord e Miller

I due registi di Project Hail Mary sperano di poter adattare il secondo romanzo di Weir, Artemis, uscito nel 2017, anche se per il prossimo anno saranno impegnati con l'ultimo film della serie Spider-Verse e hanno una mezza dozzina di altri progetti in fase di sviluppo che intendono dirigere.

"C'è una sceneggiatura di Artemis; è deliziosa. La cosa che l'ha bloccata per anni era: come facciamo a rappresentare una gravità pari a un sesto di quella terrestre? La storia si svolge sulla Luna. Pensiamo di aver trovato la soluzione", ha recentemente dichiarato Miller all'Hollywood Reporter.