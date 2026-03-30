Project Hail Mary supera i 300 milioni: è il film più visto nella storia di Amazon MGM

Con oltre 300 milioni di incasso, L'ultima missione - Project Hail Mary è diventato ufficialmente il maggior incasso di sempre di Amazon MGM. L'odissea spaziale interpretata da Ryan Gosling ha conquistato il pubblico di tutto il mondo riscuotendo successi anche al botteghino italiano, dove ha incassato poco meno di tre milioni di euro in due settimane.

Nella classifica dei maggiori incassi di Amazon MGM, l'epopea spaziale con Gosling ha superato i 276 milioni di Creed II (2023), che era il film più visto dello studio fino alla settimana scorsa. nella pellicola che ha fatto breccia nel cuore degli spettatori Gosling interpreta un insegnante di scuola superiore dalla mente brillante che viene coinvolto in una missione fatale per salvare il mondo. La pellicola ha brillato ovunque incassando 6,3 milioni nel Regno Unito, 7,7 milioni in Cina e 3,8 milioni in Australia. Diretta da Phil Lord e Christopher Miller, l'avventura sci-fi è basata su un romanzo di Andy Weir ed è costata 200 milioni.

Jumpers - Un salto tra gli animali

Pixar torna al successo con Jumpers - un salto tra gli animali

La nostra recensione di Jumpers - Un salto tra gli animali sottolinea la rinnovata ispirazione di Pixar rilevata anche dal pubblico. La nuova pellicola d'animazione targata dello studio di proprietà di Disney torna a conquistare il pubblico internazionale con 297,6 milioni di dollari. Il traguardo dei 300 milioni verrà superato a breve dalla vivace commedia costata 150 milioni che ne ha già incassati oltre 138 in patria e quasi 5 milioni di euro in Italia, dove è scesa al terzo posto, superata dal debutto in seconda posizione della commedia di Francesco Mandelli Cena di classe, che ha debuttato in 416 sale incassando 680.000 euro.

Ghostface in una scena di Scream 7

Scream 7, un successo globale da 200 milioni

Negli USA e in Italia è scivolato fuori dalla top 5, ma l'horror scream 7 continua a macinare incassi. La pellicola targata Paramount ha superato la soglia dei 200 milioni di dollari, incassando 6,3 milioni di dollari a livello globale questo fine settimana. Il suo incasso mondiale si attesta a 204 milioni di dollari, un buon risultato considerando il budget di "soli" 45 milioni di dollari.

Al terzo posto del botteghino americano debutta un atro horror, di cui parliamo nella nostra recensione di Ti uccideranno. Ma gli incassi del film interpretato da Zazie Beetz sono di gran lunga inferiori alle aspettative, con solo 5 milioni nel mercato domestico raccolti in 2.778 sale e una media per sala di 1.799 dollari. Non va meglio a livello globale, dove la pellicola targata Warner Bros. e New Line raccoglie 9 milioni. Nel film Zazie Beetz interpreta una governante che lavora in un sinistro appartamento in un grattacielo. Come scrive Variety, le perdite "non dovrebbero essere troppo devastanti visto che il film è costato 20 milioni di dollari".