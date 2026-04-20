Super Mario Galaxy: Il film non molla la presa, debutto fiacco per La mummia di Lee Cronin

Box office italiano e americano allineati nel decretare il successo stellare di Super Mario Galaxy: Il Film, primo per la terza settimana consecutiva. La pellicola animata ispirata al popolare videogame Nintendo ha raccolto 1,7 milioni di euro in Italia, marciando dritta verso l'obiettivo dei 13 milioni che raggiungerà in pochi giorni. 245.388 presenze (dati _Cinetel_9 nel weekend a confermare l'entità del fenomeno, il tutto nonostante le critiche non proprio entusiastiche.

Gli incassi americani volano a oltre 355 milioni con i 35 milioni raccolti ieri, rendendo Super Mario Galaxy il maggior debutto del 2026 negli USA nonché il primo film dell'anno a restare in vetta alla classifica per tre weekend consecutivi. A livello globale la pellicola vola a 748 milioni. Sommando gli 1,3 milioni del primo capitolo, Super Mario Bros. Il Film, il franchise ha raggiunto i due miliardi di dollari globali e questa cifra è destinata d aumentare ancora.

Lee Cronin - La Mummia: una scena inquietante

Il debutto di Lee Cronin - La Mummia non è soddisfacente

Mentre in Italia dietro le follie dell'idraulico baffuto e della sua banda resiste The Drama, forte di 4,4 milioni di euro di incasso, e negli USA Project Hail Mary continua a macinare incassi raggiungendo quota 285 milioni di incassi domestici e 573 milioni globali, il comune denominatore del weekend è il debutto in terza posizione di Lee Cronin - La Mummia, horror d'autore targato Blumhouse che non sembra convincere né pubblico né critica.

Come svela la nostra recensione di Lee Cronin - La Mummia, il terzo adattamento del classico La mummia segna un nuovo step per nella saga dei reboot dei Mostri Classici della Universal. L'operazione, che vede coinvolte Blumhouse, Atomic Monster e New Line oltre al distributore Warner Bros. Pictures, è stata inaugurata nel 2020 dal successo de L'uomo invisibile che, a fronte di un budget di 7 milioni, ne ha incassati 145. Nel 2025 Blumhouse e il regista Leigh Whannell hanno fatto il bis con Wolf Man, che però si è fermato a soli 35,2 milioni contro un budget di 25 milioni.

Facendo i conti in tasca a Lee Cronin - La Mummia, in Italia debutta con 717.000 euro da 362 sale e 88.911 presenze. In patria l'horror incassa 13,5 milioni in 3.304 sale e segna una media per sala di 4.090 dollari. Al momento gli incassi globali si fermano a 34 milioni. Cifre non entusiasman ti, ma decisamente migliori di Wolf Man, che l'anno scorso ha debuttato con 10,9 milioni, finendo la sua corsa con un incasso globale di 34,1 milioni.