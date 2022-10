Super Mario Bros: The Movie, i fan delusi dal doppiaggio di Chris Pratt

Pioggia di critiche sui social media per il doppiaggio di Chris Pratt in Super Mario Bros: The Movie, troppo simile alla sua voce reale secondo i fan.

Il primo teaser trailer di Super Mario Bros: The Movie, pellicola d'animazione targata Universal Pictures e Nintendo, che porta sullo schermo il popolarissimo videogame, è in rete da poche ore e già spuntano le lamentele dei fan insoddisfatti dal doppiaggio di Chris Pratt.

In realtà la scelta di Chris Pratt come voce di Super Mario era stata contestata ben prima dell'uscita del trailer. I fan del videogame avrebbero, infatti, preferito una scelta più fedele puntando su un attore italiano o italoamericano, ma Pratt ha rassicurato i fan sulla sua dedizione al progetto dichiarando a Variety: "Ho lavorato a stretto contatto con i registi per perfezionare la voce di Mario. Abbiamo sperimentato un po' e siamo arrivati a qualcosa di cui sono molto orgoglioso."

Allora, come suona la voce di Mario di Chris Pratt? Nel teaser trailer pronuncia solo due brevi battute ("Cos'è questo posto?" e ​​"Il regno dei funghi, eccoci arrivati!"), ma sono bastate a mandare in tilt i social media con le reazioni dei fan. Molti utenti hanno trovato la voce di Mario troppo simile alla voce di Chris Pratt, il che ha creato confusione poiché l'attore in precedenza aveva propagandato la voce come "diversa da qualsiasi cosa" i fan avessero sentito prima.

"È una narrazione animata con con voce fuori", ha aggiunto Pratt a Variety riguardo al ruolo. "Non è un film live-action. Non indosserò un completo da idraulico che corre dappertutto. Sto fornendo una voce per un personaggio animato, ed è diverso da qualsiasi cosa abbiate mai sentito prima nel mondo di Mario".

"Ho appena ho mostrato ai ragazzi il trailer di Mario", ha scritto il critico cinematografico di The Telegraph Robbie Collin, tra i post di critica. "Il modo in cui si sono girati e mi hanno guardato quando la voce di Chris Pratt si è udita mi farà ridere per mesi, se non anni".

Oltre a Chris Pratt, il cast vocale di Super Mario Bros: The Movie annovera Charlie Day nel ruolo di Luigi, Anya Taylor-Joy in quello di Princess Peach, Seth Rogen è Donkey Kong, Jack Black è Bowser, Keegan-Michael Key è Toad, Fred Armisen è Cranky Kong e Sebastian Maniscalco doppia Spike.

Super Mario Bros: The Movie arriverà nei cinema nella primavera del 2023.