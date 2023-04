Super Mario Bros. Il Film: Claudio Santamaria, voce di Mario, ospite stasera alle 19 su Twitch

In attesa dell'arrivo di Super Mario Bros. Il Film, nei cinema a partire dal 5 aprile, la voce italiana di Mario, Claudio Santamaria, sarà ospite sul canale Twitch di Movieplayer oggi dalle ore 19:00, con lui anche la doppiatrice di Peach, Valentina Favazza.

A partire dal 5 aprile, il pubblico potrà godere della visione di Super Mario Bros. Il Film, adattamento di uno dei videogame Nintendo più popolari e amati a livello globale. Nell'attesa, stasera alle ore 19:00 sul canale Twitch di Movieplayer la voce italiana dell'idraulico Mario, Claudio Santamaria, sarà ospite per una lunga chiacchierata condotta da Valentina Ariete. Con lui anche la doppiatrice di Peach, Valentina Favazza.

Insieme a Claudio Santamaria e ad altri ospiti scopriremo dettagli, curiosità relative a Super Mario Bros. Il Filme all'esperienza di Santamaria come doppiatore quindi non prendete impegni. Ci vediamo stasera in live sul nostro canale Twitcb alle 19:00.

Super Mario Bros. Il Film, Chris Pratt: "La scena dopo i titoli di coda anticiperà la trama del sequel"

Claudio Santamaria affronterà anche il tema delle polemiche piovute sul doppiatore originale di Super Mario Bros. Il film, Chris Pratt, accusato di essere "troppo poco italiano" nel suo doppiaggio? Lo scopriremo stasera alle ore 19:00 su Twitch.

Le prime reazioni a Super Mario Bros. Il Film sembrano promuovere il film. Nel nuovo adattamento per il grande schermo del videogioco cult Super Mario Bros., Chris Pratt darà voce a Mario e Charlie Day a Luigi. Anya Taylor-Joy, la star della serie La regina degli scacchi, sarà invece la Principessa Peach. Jack Black avrà la voce del villain Bowser, Keegan-Michael Key sarà Toad, Seth Rogen avrà il ruolo di Donkey Kong, Fred Armisen interpreterà Cranky Kong, Kevin Michael Richardson sarà Kamek e il comico Sebastian Maniscalco interpreterà Spike.