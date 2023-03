Super Mario Bros Il Film, Chris Pratt: "La scena dopo i titoli di coda anticiperà la trama del sequel"

I fan videoludici di tutto il mondo sono in attesa di Super Mario Bros. Il Film, progetto animato incentrato sull'idraulico più celebre al mondo. Secondo le prime proiezioni, il film sembra destinato a battere il record di incassi stabilito da Sonic 2 nel primo weekend di programmazione nelle sale. L'entusiasmo è alle stelle e già si parla di un possibile sequel.

Super Mario Bros. - Il film: una foto

Ad alimentare l'hype i fan ci ha pensato Chris Pratt, voce di Mario nella versione americana del film, in una recente intervista: "Non posso dire molto, ma alla fine del film c'è una scena dopo i titoli di coda che anticipa quello che potrebbe accadere nel sequel. E sono molto entusiasta al riguardo. In ogni caso ci sono state varie idee per un sequel, si è parlato anche di Luigi's Mansion, quel gioco per Gamecube. Sarebbe grandioso".

Super Mario Bros. Il Film, Chris Pratt sfoggia un nuovo baffo che omaggia l'iconico idraulico

Super Mario Bros. - Il film: una foto del film animato

Il cast del film animato Super Mario Bros. Il Film è ricco di stelle: Anya Taylor-Joy, la star della serie La regina degli scacchi, sarà la Principessa Peach. Jack Black avrà la voce del villain Bowser, Keegan-Michael Key sarà Toad, Seth Rogen avrà il ruolo di Donkey Kong, Fred Armisen interpreterà Cranky Kong, Kevin Michael Richardson sarà Kamek e il comico Sebastian Maniscalco interpreterà Spike.

Nel team di produzione ci sono Chris Meledandri di Illumination e Shigeru Miyamoto di Nintendo. Alla regia del film animato sono invece impegnati Aaron Horvath e Michael Jelenic, già autori di serie come Teen Titans Go!. Matthew Fogel (Minions 2) ha firmato la sceneggiatura.

Super Mario Bros Il Film arriverà nelle sale italiane il 5 aprile.