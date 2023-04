Super Mario Bros Il Film: le prime reazioni lodano il fan service e i numerosi cameo

Sono arrivate in rete le reazioni di chi ha potuto vedere in anteprima Super Mario Bros. Il Film, lungometraggio animato sull'idraulico più celebre del mondo videoludico.

Mancano ormai pochi giorni all'uscita nelle sale di Super Mario Bros Il Film, lungometraggio animato targato Nintendo e Illumination, ma la stampa internazionale ha già potuto vedere il film in anteprima. Le prime reazioni apparse sui social media sembrano essere miste, ma sono concordi nell'elogiare il grande fan service e i numerosi cameo.

Super Mario Bros. - Il film: un'immagine tratta dal film

The Atom Review definisce il film "una magica e divertente delizia". Un'avventura ricca di divertenti cameo e uno dei migliori film per famiglie di sempre. Una giusta conclusione per quello che avverrà in futuro".

Tim Gettys ha invece scritto: "Super Mario Bros. Il Film è stato fantastico e mi ha fatto commuovere più di una volta. La musica è la vera star del film e i fan della Nintendo resteranno entusiasti. Non sono sicuro del fatto che si sia un film nella storia che abbia avuto così tanti easter eggs, e soprattutto buoni!".

Super Mario Bros. Il Film, Chris Pratt sfoggia un nuovo baffo che omaggia l'iconico idraulico

Parere abbastanza contrariato, invece, quello di Germain Lussier che ha commentato: "Avrei tanto voluto, ma purtroppo non mi è piaciuto. Ci sono alcune scene che catturano l'essenza del videogame, ma per buona parte del tempo si tratta di una trama molto sopra le righe piena di battute non divertenti e una scelta sbagliata di canzoni. Il film è visivamente bello, ma mi ha annoiato".

Il cast del film animato è ricco di stelle: Anya Taylor-Joy, la star della serie La regina degli scacchi, sarà la Principessa Peach. Jack Black avrà la voce del villain Bowser, Keegan-Michael Key sarà Toad, Seth Rogen avrà il ruolo di Donkey Kong, Fred Armisen interpreterà Cranky Kong, Kevin Michael Richardson sarà Kamek e il comico Sebastian Maniscalco interpreterà Spike.

Super Mario Bros. Il Film arriverà nelle sale italiane il 5 aprile.