Avengers: Doomsday, Ian McKellen fa uno spoiler enorme sul suo Magneto?

Quando i Marvel Studios hanno annunciato il cast di Avengers: Doomsday, una delle sorprese più grandi ed emozionanti è stata scoprire che Sir Patrick Stewart e Sir Ian McKellen avrebbero ripreso i loro ruoli della saga X-Men nei panni del Professor X e Magneto.

Stewart era già apparso in Doctor Strange nel Multiverso della Follia nei panni di una variante di Charles Xavier di Terra-838. Tuttavia, la rivelazione del tanto atteso ritorno di McKellen nei panni del Maestro del Magnetismo è stato, comprensibilmente, un evento importante per molti fan.

Jake's Takes ha recentemente avuto la fortuna di incontrare McKellen e di chiedergli del suo debutto nel Marvel Cinematic Universe in Avengers: Doomsday. E qui l'attore si è lasciato andare forse un po' troppo con le parole a proposito del suo ruolo nel crossover in uscita a dicembre.

Ian McKellen è Magneto nei film sugli X-Men

Che tipo di Magneto vedremo in Avengers: Doomsday?

"Non mi ero reso conto di quanto fosse popolare", ha detto l'icona de Il Signore degli Anelli riferendosi a Magneto. "Pensavo fosse il cattivo, ma no, credo che alla gente piaccia piuttosto il suo atteggiamento. È stato divertente lavorare con tutti quei giovani attori che erano così sicuri dei ruoli che avevano interpretato in molti altri film".

"Patrick ed io siamo arrivati come veterani", ha osservato McKellen, "ma sono stati tutti molto rispettosi e ci hanno permesso di avere posti comodi e così via".

Riflettendo su alcuni dei suoi momenti preferiti nei panni di Magneto, McKellen sembra aver rivelato anche un importante spoiler su Avengers: Doomsday quando ha svelato che il cattivo è responsabile di un tragico evento che verrà mostrato nel prossimo film sui Vendicatori.

Ian McKellen è Magneto nel teaser di Avengers: Doomsday

Magneto responsabile della distruzione di una città?

Ricordando l'uso degli effetti speciali pratici del primo film sugli X-Men, McKellen non ha potuto fare a meno di notare l'enorme differenza di lavoro tra quel set e quello di Avengers: Doomsday. Nel farlo ha anche spoilerato un dettaglio molto interessante sul personaggio.

"Uno dei momenti che ho preferito è stato quando ho staccato il Golden Gate Bridge di San Francisco dai suoi ormeggi e l'ho fatto volare in aria verso Alcatraz. È stato magico perché avevano costruito il ponte all'aria aperta, io mi trovavo sopra di esso, la macchina del vento soffiava e io stavo semplicemente facendo quello che dovevo fare. E nel primo film, ricordo la telecamera dietro di me, le mie mani alzate, e mentre lo facevano, due auto della polizia davanti a me venivano sollevate da gru. Quando, al segnale, ho abbassato le mani, le auto sono cadute. Non erano effetti speciali. Oggi, però, penso che le cose diventeranno un po' più facili. L'altro giorno ho distrutto il New Jersey. Oh, forse non avrei dovuto dirlo".

Avengers: Doomsday, Xavier

Il commovente ritorno degli X-Men nel crossover

Il terzo teaser di Avengers: Doomsday ha mostrato ufficialmente il ritorno degli X-Men. Nel video, della durata di poco più di un minuto, si vedono infatti Charles Xavier e Magneto di nuovo insieme, anticipando qualche momento dell'attesa avventura dei personaggi che debutterà nelle sale americane il 18 dicembre 2026.

I personaggi interpretati da Patrick Stewart e Ian McKellen sono mostrati mentre stanno giocando a scacchi. Xavier, nel teaser di Avengers: Doomsday, dichiara che la morte viene per tutti, ed è l'unica cosa di cui è certo. L'iconico personaggio Marvel sottolinea poi che la domanda da porsi non è quindi se si è preparati a morire, ma chi si diventerà quando si chiudono gli occhi.