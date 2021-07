The Suicide Squad - Missione Suicida, James Gunn conferma la scena dopo i titoli di coda

In risposta a un fan su Twitter, James Gunn ha confermato la scena dopo i titoli di coda in The Suicide Squad - Missione Suicida, cinecomic DC in uscita al cinema il 5 agosto 2021.

L'utente Tyler Price ha chiesto a James Gunn se ci sarà una scena dopo i titoli di coda in The Suicide Squad - Missione Suicida e se la presenza di queste scene è incoraggiata dagli studios per creare un legame coi film futuri o se sono un'idea del regista. Ecco la risposta di Gunn:

"1) Sì, la scena ci sarà 2) Nei miei film ci sono cose che ho inventato io, ma non è sempre così. Ho girato la scena post-credits per Thor: The Dark World perché me lo ha chiesto lo studio".

In precedenza. lo stesso James Gunn aveva anticipato su Twitter che The Suicide Squad - Missione Suicida potrebbe avere una o addirittura più scene dopo i titoli di coda. Per scoprirne il contenuto, però, non ci redta che attendere l'uscita del film in sala.

Il cast di The Suicide Squad: Missione Suicida comprende Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Sean Gunn, Nathan Fillion, Taika Waititi, Michael Rooker, e Idris Elba. A completare il cast del film prodotto da Warner Bros. e DC ci saranno inoltre David Dastmalchian, John Cena, Joaquin Cosio, Mayling NG, Flula Borg, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland.