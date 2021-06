The Suicide Squad: Missione Suicida, i fan reagiscono a Superman ferito gravemente e James Gunn risponde

Il final trailer di The Suicide Squad: Missione Suicida ha confermato le anticipazioni rivelate dal regista riguardante il motivo per cui Bloodsport è stato arrestato: aver provato a uccidere Superman.

I fan, dopo la visione delle nuove scene inedite tratte dall'atteso film, hanno commentato online e il regista è intervenuto per assicurare che il supereroe non ha subito gravi conseguenze.

Su Twitter James Gunn ha iniziato a rispondere ai commenti al nuovo trailer di The Suicide Squad - Missione Suicida dichiarando: "Forse con una milza in meno rispetto a prima, ma penso che sia uscito dalla terapia intensiva".

Il dettaglio legato al fatto che Bloodsport abbia sparato usando un proiettile in kryptonite, ferendo gravemente il supereroe, ha scatenato i commenti dei fan online causando qualche perplessità. Gli esperti di fumetti hanno però ribadito che tra le pagine sono state mostrate situazioni simili e chi ha visto tutti i film di Zack Snyder ha ricordato che Bruce Wayne stava cercando di uccidere Clark Kent con un'arma ancora più "improbabile".

The Suicide Squad - Missione Suicida, chi sono i nuovi personaggi nel sequel di James Gunn?

Il cast di The Suicide Squad: Missione Suicida comprende Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Sean Gunn, Nathan Fillion, Taika Waititi, Michael Rooker, e Idris Elba.

A completare il cast di The Suicide Squad: Missione Suicida, in uscita ad agosto 2021, prodotto da Warner Bros. e DC, ci saranno inoltre David Dastmalchian, John Cena, Joaquin Cosio, Mayling NG, Flula Borg, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland.