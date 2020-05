Suicide Squad: il regista conferma una teoria sul Joker di Jared Leto

David Ayer, regista di Suicide Squad, ha confermato una teoria dei fan legata a uno dei tatuaggi che compare sul volto del Joker di Jared Leto. Ricordiamo che il look dell'attore nel film vede il suo volto ricoperto da tatuaggi, sulla sua fronte appare in bella vista la scritta "Damaged".

Un fan del film ha provato a interpretare giocosamente il significato della scritta sulla fronte di Joker scrivendo: "Credo che la scritta damaged (danneggiato) sia molto ingenosa, ma solo per coloro che capiscono. Joker ha quel tatuaggio perché ha danneggiato il suo sorriso in un tentativo fallito di vendetta per la morte di Robin. Tutto con l'intento di far infuriare Batman semplicemente guardando la sua faccia."

La risposta di David Ayer, seppur breve, conferma la teoria. Il regista risponde: "Esattamente."

Difficilmente rivedremo Jared Leto nei panni del Joker. Dopo la delusione dell'esito di Suicide Squad James Gunn è stato chiamato da Warner Bros. per prendere in mano il reboot, The Suicide Squad, che non prevede la presenza di Joker. il personaggio è stato inoltre escluso da Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), cinecomic al femminile che ha visto la rivincita di Harley Quinn, finalmente libera dell'ingombrante fidanzato.

Prossimamente vedremo Jared Leto protagonista di un nuovo cinecomic, Morbius, dove si calerà nei panni di uno dei villain storici di Spider-Man.