The Suicide Squad, James Gunn: "Il mio Joker preferito non è Jared Leto"

Il regista di The Suicide Squad, James Gunn, svela che quello di Jared Leto non è certo il suo Joker preferito.

James Gunn, regista di The Suicide Squad, specifica che il suo Joker preferito non è quello di Jared Leto e rivela a chi vanno le sue preferenze. In precedenza James Gunn aveva affermato che The Suicide Squad non ha necessità del Joker per avere una narrazione coesa.

James Gunn alle prese con The Suicide Squad

Pur lasciando intendere che The Suicide Squad farà a meno del Joker, finora James Gunn ha taciuto i dettagli del plot del sequel/reboot che vedrà impegnati Margot Robbie, Joel Kinnaman, Taika Waititi, Pete Davidson, Idris Elba, Nathan Fillion, John Cena, Jai Courtney, Michael Rooker e Viola Davis.

Il primo Suicide Squad, uscito nel 2016, ha raccolto recensioni negative sia da parte della critica che del pubblico. A quanto sappiamo, i pesanti interventi dei produttori hanno penalizzato il film, in particolare il ritratto del Joker fornito da Jared Leto nonostante gli sforzi del divo per stare nel personaggio.

Tutti i Joker: da Cesar Romero a Joaquin Phoenix

Neppure James gunn sembra aver apprezzato granché il Joker di Jared Leto, e non ne fa mistero rispondendo alla domanda di un fan che, nel corso di Self-Quarantine Q&A su Instagram, gli chiede quale sia il suo Joker preferito. Ecco la sua risposta: "Avrei difficoltà a scegliere tra Heath Ledger e Joaquin Phoenix."

The Suicide Squad arriverà nei cinema il 6 agosto 2021.