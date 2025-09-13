Suicide Squad, David Ayer sulla controversa scena con Batman e Deadshot: "La versione originale era diversa"

Il regista David Ayer è tornato a parlare del film Suicide Squad rispondendo a una domanda su una scena con protagonista Batman, interpretato da Ben Affleck.

In seguito a una domanda ricevuta su Twitter, il filmmaker ha avuto nuovamente modo di ricordare che il progetto ha subito molti cambiamenti rispetto alla versione della storia che avrebbe voluto proporre.

La risposta ai fan

Una delle sequenze meno apprezzate del film è quella in cui Batman arresta Deadshot di fronte a sua figlia. Molti fan della DC hanno sostenuto che quel momento di Suicide Squad sia poco in linea con la personalità e le caratteristiche che hanno sempre contraddistinto Bruce Wayne tra le pagine, in particolare ricordando che gli eventi si svolgono in una location simile a quella in cui i suoi genitori hanno perso la vita.

David Ayer ha quindi risposto ai dubbi spiegando: "Vorrei che poteste vedere la scena così come è stata girata. Accadono molte cose ed è ricca ed emozionante".

Il regista ha proseguito ricordando: " Forse arrestando suo padre, Batman crede di risparmiarle il trauma peggiore. O forse, con il suo passato traumatico, Batman sta facendo quello che fanno molte persone ferite: si lascia dietro di sé un disastro senza rendersene conto".

David ha inoltre voluto ricordare che questo comportamento non è poi così sorprendente: "Batman ha sempre agito al limite. Combatte e arresta i cattivi per proteggere il suo bambino interiore ferito? Sta solo rievocando il passato da una prospettiva poco salutare? Adoro questo tipo di dibattito".

La speranza di mostrare la versione originale

Da anni, ormai, Ayer cerca di ottenere la possibilità di mostrare agli spettatori la versione director's cut del suo film, sostenendo che l'atmosfera e il montaggio siano molto diversi da quelli che aveva ideato inizialmente a causa delle decisioni prese dallo studio.

Il regista, tuttavia, non è riuscito a replicare quanto accaduto con la Justice League di Zack Snyder che, sostenuto dai fan, è riuscito a distribuire nel 2021 il film DC nella sua versione originale.

Il cast di Suicide Squad comprendeva, oltre a Ben Affleck, anche Will Smith nei panni di Floyd Lawton/Deadshot, Jared Leto nel ruolo del Joker, Margot Robbie nei panni di Harley Quinn, Joel Kinnaman che era Rick Flag Jr, e Viola Davis nei panni di Amanda Waller.