Succede anche nelle migliori famiglie guida il box office italiano post-Befana, secondo Miyazaki

Il re dell'Epifania è Alessandro Siani con la sua nuova commedia, Succede anche nelle migliori famiglie, che guida il box office italiano con oltre 2 milioni di euro. In due settimane, la divertente pellicola con Siani, Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Anna Galiena, Antonio Catania ha incassato 3,8 milioni.

"Ieri sono andato al cinema - dice Alessandro Siani, sceneggiatore, regista e attore protagonista - sono entrato in sala è durante la proiezione del mio film sentivo il pubblico ridere, divertirsi, una cosa meravigliosa: la gente, le risate collettive, la magia che solo il cinema riesce a ricreare! Grazie a tutti dal profondo del cuore. Evviva il cinema! Evviva la commedia!" Qui la nostra recensione di Succede anche nelle migliori famiglie.

Il ragazzo e l'airone: un momento del film

Straordinario successo globale per Il ragazzo e l'airone, secondo con 1,9 milioni di incasso che portano l'anime a sfiorare i 4 milioni, confermando la passione del pubblico italiano per il maestro dell'animazione giapponese. Come rivela la nostra recensione de Il ragazzo e l'airone, nel film si racconta la storia di Mahito, un ragazzo di 12 anni, che spinto dal desiderio di rivedere sua madre, si avventura in un regno abitato dai vivi e dai morti. Un luogo fantastico dove la morte finisce e la vita trova un nuovo inizio. Una storia sul mistero della vita e la creazione.

Sale al terzo posto il film d'animazione della Disney Wish_, che incassa altri 1,5 milioni di euro e supera gli 8 milioni complessivi in tre settimane. Qui la nostra recensione di Wish, che conduce accoglie il pubblico nel magico regno di Rosas, dove la brillante sognatrice Asha esprime un desiderio così potente da essere accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star. Insieme, Asha e Star affrontano un nemico formidabile - il sovrano di Rosas, Re Magnifico - per salvare la sua comunità e dimostrare che quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose.

In discesa Wonka. Il reboot del classico di Roald Dahl diretto da Paul King e interpretato da Timothée Chalamet è ora quarto e incassa 1,5 milioni di euro approdando a un lauto totale di 12,8 milioni, diventando uno dei film di Natale 2023 al cinema di maggior successo. Qui la nostra recensione di Wonka.

Debutto in quinta posizione per 50 km all'ora, commedia amara diretta e interpretata da Fabio De Luigi a fianco di Stefano Accorsi. Nel film i due interpretano una coppia di fratelli che non si vede da tempo intenta a intraprendere un improbabile viaggio nella memoria in motorino attraverso l'Emilia per assecondare un desiderio del padre defunto. Qui la recensione di 50 km all'ora, che apre con un incasso di 1,1 milioni in 430 sale.