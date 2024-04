Pieraccioni e Siani uniscono le forze: a Natale il film Io e te dobbiamo parlare

La comicità fiorentina e quella toscana saranno protagoniste di un nuovo connubio in quanto Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani hanno deciso di unire le forze e realizzare il loro prossimo film insieme, che si intitolerà Io e te dobbiamo parlare.

Entrambi sono reduci dalle loro ultime fatiche, uscite nelle sale proprio lo scorso gennaio; Pieraccioni è tornato con Pare parecchio Parigi mentre Siani lo aveva preceduto di qualche settimana con Succede anche nelle migliori famiglie.

Il primo film insieme di questa inedita coppia di talenti comici, ormai entrambi veterani del nostro cinema, arriverà ancora una volta durante il periodo delle festività natalizie e i due lo hanno annunciato attraverso un post pubblicato sui loro canali social.

"Quando ho incontrato Alessandro Siani e semplicemente mi ha chiesto: 'Ci vogliamo divertire insieme?', ho sentito subito una scintilla gioiosa che avrebbe acceso un bel progetto", ha scritto Pieraccioni sul suo Instagram. "Quando poi abbiamo iniziato a commentare con entusiasmo la storia che mi ha raccontato ho capito che ci stavamo già divertendo e che il viaggio era già iniziato. Ci sarà da divertirsi assaje (sto ripassando la lingua!)".

Pieraccioni e Siani campioni al box-office

Pare Parecchio Parigi aveva esordito in testa al box-office italiano, scalzando pellicole come Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki e Perfect Days di Wim Wenders. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione. Per quanto riguarda l'ultimo di Siani, Succede anche nelle migliori famiglie, dopo una partenza in sordina, il film era riuscito a issarsi in testa al botteghino. Questa nuova collaborazione si preannuncia quindi come un successo assicurato.

Bentornati al Sud: il soggetto del terzo film della trilogia è pronto

E Bentornati al Sud?

Lo scorso ottobre, sia Siani che Claudio Bisio avevano confermato di essere al lavoro sul terzo capitolo della saga comica campione di incassi iniziata con Benvenuti al Sud e proseguita con Benvenuti al Nord. Tuttavia, da allora non si sono più avute notizie, ma immaginiamo che siano ancora in corso i lavori sulla sceneggiatura del nuovo film.