Alessandro Siani e Succede anche nelle migliori famiglie, tra l'improvvisazione e la risata

Alessandro Siani è arrivato al settimo film da regista con Succede anche nelle migliori famiglie. "Chiedo scusa per questo traguardo", scherza in conferenza, raccontando la commedia. Commedia, che si potrebbe considerare forse più cattiva, rispetto ai recenti family movie. Insomma, una commedia più simile al suo esordio, Il principe abusivo, uscito ormai dieci anni fa. "Volevo proiettarmi verso la commedia pura, ritornando a divertirmi con certe tonalità", spiega Alessandro Siani. "Tutto è cambiato, e quindi abbiamo indirizzato il film verso altre strade. Questo è un film serrato, pensando al pubblico, senza troppe distrazioni. E per fare questo, c'è un cast importante: dall'amica Cristiana Capotondi a Sergio Friscia, che ha accettato il film senza leggere il copione, e poi c'è Dino Abbrescia, attore di umanità e di sensibilità".

Succede anche nelle migliori famiglie: una scena del film

La storia? Come raccontato nella nostra recensione, è quella di Davide (Siani), di sua sorella Isabella (Capotondi) e del fratello Dino (Abbrescia), intenzionati a rovinare il matrimonio di loro madre (Anna Galiena), vedova da poco, con il marinaio Angelo (Antonio Catania). Ad aiutarli, l'improbabile presenza di U Picciriddu (Sergio Friscia).

Succede anche nelle migliori famiglie: video intervista ad Alessandro Siani

Succede anche nelle migliori famiglie, una foto

Succede anche nelle migliori famiglie, tra l'altro, esce in un momento in cui le commedie hanno perso mordente verso il pubblico. "Abbiamo voluto lanciare un segnale, ed è importante trovare la strada giusta: Paola Cortellesi insegna, un film perfetto che cavalca gli umori della nostra società. Che vuol dire? Che con il film giusto le persone vanno al cinema", continua Alessandro Siani. "La proposta della commedia, in sala, c'è: speriamo ci sia rinascita. Il politicamente corretto è semplice: il comico prima era irriverente, ora si deve attenere a tante cose. Non è facile fare un film. Cerchiamo di scansare e oltrepassare certi elementi, provando a fare la cosa migliore. Dunque abbiamo anche improvvisato, magari pensando ad una battuta fresca".

Ma qual è il legame che unisce il film? "Dopo Tramite Amicizia ho iniziato ad indagare sui sentimenti, parlando di famiglia in modo più dissacrante, più vero. E allora abbiamo continuato su questa linea: nel film parliamo anche di apparenza, un concetto pregnante oggi. Oggi viviamo nell'epoca dei filtri. E i filtri li abbiamo messi anche in famiglia. Poi quando cadono i filtri, mostrano la verità". Ad ampliare il discorso, Cristiana Capotondi, che a Movieplayer.it dice: "La perfezione è stucchevole, ed è un tema della commedia. C'è una perfezione stucchevole nella famiglia del film, e poi c'è questa pecora nera, un po' indecisa. Tutto poi si sbriciola, mettendo in circolo nuove energie. Sono contenta di aver preso parte al film, e Alessandro poi è molto accudente. Molta della nostra vita è passata attraverso questa commedia".

Le location del film e la sfida del grande schermo

Succede anche nelle migliori famiglie, una foto

Tra i punti di forza di Succede anche nelle migliori famiglie, ci sono le location siciliane, funzionali alla storia senza ammiccare al cine-turismo. "Ho voluto girare in Sicilia per uscire dalla comfort zone napoletana", prosegue Siani. "Sta volta dovevamo riempire cuore e anima con delle immagini positive, e piano piano ho accarezzato l'idea di girare in posti meravigliosi come Milazzo e Cefalù. C'è stata una grande disponibilità dalla parte della regione Sicilia". Ma come resistere al richiamo dello streaming, che ha ormai influenzato la distribuzione delle commedie? "Sulle piattaforme la commedia va forte, del resto rappresentano un momento di relax. Tuttavia, le risate della gente in sala ci danno la forza per proseguire, seguendo quel pubblico che vuole essere intrattenuto grazie ad una risata. Quella risata che ci ha sempre salvato".