Stranger Things, Duffer Brothers: "Siamo finiti a fare una serie anche se la tv non ci ha mai interessato"

Parlando del futuro di Stranger Things e della loro carriera, i creatori della popolare serie Netflix hanno confessato che il loro vero sogno è fare cinema.

In attesa del gran finale di Stranger Things, i Duffer Brothers sono stati protagonisti di un lungo incontro tenutosi nell'ambito del Variety's Entertainment and Technology Summit, in programma a Los Angeles, nel corso del quale hanno confessato che il loro vero sogno è sempre stato fare cinema.

"Non vogliamo diventare prolifici come Bad Robot" ha spiegato Matt Duffer, citando la compagnia produttiva di J.J. Abrams. "Ross e io non siamo in grado di destreggiarci tra così tante cose. Se devo dire la verità, mi stanca guardare stagioni da 20 episodi. Non siamo cresciuti interessati a niente di tutto ciò. Guardavamo solo film. È strano che siamo finiti in TV, perché non avevamo alcun interesse per la televisione".

Ciò non ha impedito ai Duffer di realizzare una delle serie più popolari di sempre, cavalcando la nostalgia per gli anni '80 e la loro passione cinefila. Ora, dopo una corsa durata cinque stagioni, la serie si concluderà con una quinta e ultima stagione divisa in tre parti.

Sadie Sink in una scena chiave dell'episodio 'Caro Billy'

Cosa ci attende nel futuro dello Stranger Things franchise?

I Duffer Brothers sono stati chiari nel voler concludere la serie senza tirarla troppo per le lunghe. "Se le stagioni di una serie escono ogni anno, il rendimento è decrescente", ha spiegato. "Ci piace l'attesa".

Pur avendo firmato un mega contratto con Paramount, che gli permetterà finalmente di fare i film che sognano da tempo, i fratelli continueranno a collaborare con Netflix per due nuove serie, The Boroughs e Something Very Bad Is Going to Happen, il cui debutto è previsto per il 2026.

"Abbiamo ricevuto la data di uscita di Something Very Bad Is Going to Happen proprio stamattina", ha detto Matt Duffer, pur rifiutandosi di rivelare la data.

Per quanto riguarda Stranger Things, è previsto l'arrivo imminente sullo streamer di Stranger Things: Tales From '85, una serie animata ispirata alla loro passione per i cartoni animati del sabato mattina. In più, i Duffer dovrebbero rivestire il ruolo di produttori esecutiv di uno spinoff di Stranger Things per Netflix su cui però non si sono sbottonati.

"Vogliamo solo essere sicuri che, se lo faremo, sarà qualcosa di cui siamo davvero entusiasti", ha detto Matt Duffer. "Siamo molto attenti a ciò che portiamo a Netflix. La mia domanda è: mi arrabbierò davvero con loro se ci diranno di no?"