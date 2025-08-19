Netflix, addio: dopo Stranger Things i fratelli Duffer firmano un mega contratto con Paramount

I fratelli Duffer hanno deciso di dire addio a Netflix: i due filmmaker hanno infatti stretto un nuovo accordo con Paramount, della durata di quattro anni.

Da alcuni giorni si parlava del possibile passaggio allo studio dopo la fine della serie Stranger Things e ora è arrivata la conferma dei progetti che prenderanno il via da aprile 2026.

Il passaggio da Netflix a Paramount

Matt e Ross Duffer si occuperanno in esclusiva per Paramount dello sviluppo e della realizzazione di film, serie tv e progetti destinati alla piattaforma di streaming.

L'accordo sarà attivo da aprile 2026 e nel comunicato ufficiale si sottolinea che ci si concentrerà su progetti 'ambiziosi' e destinati al cinema.

I fratelli lavoreranno tramite la loro casa di produzione Upside Down Pictures, in collaborazione con Hilary Leavitt, che ha il ruolo di presidente della società.

Matt e Ross Duffer hanno dichiarato: "Non potremmo essere più elettrizzati nell'unirci alla famiglia di Paramount. Far parte di quella missione non è solo entusiasmante, è anche la realizzazione di un sogno durato una vita. E farlo in uno studio con una tradizione hollywoodiana così prestigiosa è un privilegio che non prendiamo alla leggera".

I filmmaker hanno aggiunto: "Siamo inoltre entusiasti nel collaborare nuovamente con i nostri amici Cindy Holland e Matt Thunnell, che erano stati tra i primi a credere in noi e a una piccola sceneggiatura insolita che avevamo scritto ed è diventata Stranger Things. Hanno deciso di darci una chance nel 2015 e lo stanno facendo di nuovo, non vediamo l'ora di creare nuove storie insieme".

Le dichiarazioni di Paramount

Holland ha dichiarato "Ho avuto il privilegio di conoscere Matt e Ross da oltre un decennio e di aver lavorato con loro fin dalle prime fasi e arrivando al loro meritato successo globale. Abbiamo visto in prima persona la loro straordinaria visione creativa e l'eccezionale dono per la narrazione. Non potremmo essere più entusiasti nel lavorare di nuovo con loro e accoglierli tra le fila di Paramount".

Dana Goldberg e Josh Greenstein, a capo di Paramount, hanno sottolineato: "Siamo entusiasti che gli incomparabili fratelli Duffer si uniscano alla famiglia Paramount. Il loro talento unico nel creare storie e mondi che plasmano la cultura li contraddistingue, e questa partnership è un ottimo esempio della nuova Paramount in azione: le nostre attività cinematografiche, televisive e di streaming si uniscono per offrire a Matt e Ross tutta la potenza delle nostre piattaforme per raccontare le loro storie migliori e più ambiziose".