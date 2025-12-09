Stranger Things 5 escluso dalle nomination ai Golden Globes: ecco perché

Stranger Things 5 a bocca uscita. L'ultima stagione della serie dei record Netflix non ha ricevuto neppure una nomination ai Golden Globes, lasciando l'amaro in bocca nei fan. E questo accade nel momento in cui i riflettori si accendono su Netflix dopo l'accordo miliardario per acquisire Warner Bros. Discovery, ma c'è una ragione "tecnica".

Hollywood Reporter spiega che i primi quattro episodi, il cosiddetto Volume 1, sono stati sottoposti all'attenzione dei votanti, ma la stagione non era candidabile perché gli episodi sono stati pubblicati il 26 novembre mentre la scadenza per l'ammissibilità era il 31 ottobre.

Come ricorda l'Hollywood Reporter, Stranger Things è stata candidata ai Golden Globe come miglior serie drammatica nel 2017 e nel 2018. Anche l'interpretazione di Winona Ryder nella prima stagione ha ricevuto una nomination individuale, così come quella di David Harbour nella seconda. Ma lo show concluderà la sua corsa senza aver vinto alcun Golden Globe.

Linda Hamilton, new entry della quinta stagione di Stranger Things, con la pistola spianata

La reazione dei fan alle mancate nomination

Stranger Things 5 è completamente assente dalle nomination ai Golden Globes 2026 annunciate ieri per motivi di tempistica, ma questo non ha impedito ai fan di lamentarsi delle mancante candidature e della scelta dei votanti, che gli hanno preferito serie quali The Diplomat (Netflix), The Pitt (HBO Max), Pluribus (Apple TV), Scissione (Apple TV), Slow Horses (Apple TV) e The White Lotus (HBO Max).

I social media sono stati invasi da teorie sulle recensioni non troppo positive dello show per via di alcuni archi narrativi "divisivi" e c'è chi si è lamentati del fatto che Hollywood non sarebbe ancora pronta a dare il giusto risalto alle vere serie di fantascienza corali.

"Il fatto che Stranger Things non abbia ricevuto nessuna nomination, in particolare come miglior serie drammatica, è incredibile per me, quando è letteralmente uno dei migliori show di sempre" ha commentato una utente.

Qualche detrattore ha perfino gioito senza pensare ai motivi alla base dell'esclusione.

Stranger Things ha vinto una dozzina di Emmy Awards, ma tutti in categorie tecniche come montaggio e missaggio audio, supervisione musicale e trucco. Ha vinto anche il premio per il casting nel 2017. Purtroppo la tempistica ha tradito la serie, che analizziamo nella nostra recensione del Volume 1 di Stranger Things 5, in attesa dell'arrivo dei nuovi 4 episodi.