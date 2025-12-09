Stranger Things, Millie Bobby Brown: "Ho sbirciato il finale di nascosto e ho pianto due ore di fila"

Astuta e coraggiosa come la sua Undici, Millie Bobby Brown ha scoperto il finale di Stranger Things 5 prima dei colleghi introducendosi di nascosto nella stanza degli sceneggiatori. In attesa dell'arrivo del Volume 2, preludio al gran finale atteso su Netflix per il 1° gennaio 2026, l'interprete di Undici sapeva come finisce la serie prima degli altri attori perché ha 'violato le regole' dandosi allo spionaggio.

"La sera prima dell'ultima lettura del copione, non sapevamo cosa sarebbe successo. Nessuno lo sapeva" ha spiegato durante l'ospitata nel Tonight Show con Jimmy Fallon, aggiungendo con un sorriso malizio: "Ma in realtà io lo sapevo".

L'alleanza tra i protagonisti di Stranger Things

Le abilità da spia di Millie Bobby Brown

Nella vita reale l'interprete di Undici è altrettanto impavida da intrufolarsi senza permesso nel luogo in cui gli sceneggiatori sviluppano le idee per le show.

"Sono entrata dentro, mi piace ricattare i registi" ha spiegato scherzosamente. "Ho delle foto di loro alle superiori e gli dico sempre, 'Se non mi dici cosa sta succedendo, le pubblico!'. Così mi sono intrufolato nella stanza degli sceneggiatori e ho visto questa enorme lavagna bianca con tutti i finali. E ho pensato, 'Quante cose da mandare giù'".

Noah Schnapp in una scena chiave della quinta stagione

L'attrice ha rivelato poi che la sera prima che il cast allargato si sedesse per la lettura del finale, lei e il co-protagonista Noah Schnapp hanno "realizzato 30 braccialetti dell'amicizia per tutti, con ciondoli che descrivevano la loro personalità. Così, quando siamo entrati, li abbiamo dati a tutti, ed è stata una giornata davvero piacevole. Non ci siamo seduti a un tavolo. Ci siamo seduti sui divani e abbiamo pianto per due ore di fila".

Bocca cucita, naturalmente, su cosa accadrà nell'episodio finale di Stranger Things. Millie Bobby Brown non si è lasciata sfuggire niente, ma dopo cinque stagioni e nove anni, prevediamo che non mancheranno le sorprese. Per fare il punto della situazione, potete leggere la nostra recensione del Volume 1 di Stranger Things 5. Il Volume 2, composto da tre episodi, approderà su Netflix il 26 dicembre, seguito dal gran finale, che avrà una durata "importante", il 1° gennaio 2026.