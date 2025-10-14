Stranger Things 5: svelata la durata dei primi quattro episodi

No, i nuovi episodi di Stranger Things non dureranno quanto dei lungometraggi. Le voci diffuse nei mesi scorsi risulterebbero un tantino esagerate a confronto con le informazioni sulla durata ufficiale dei primi quattro episodi della quinta stagione, svelate dall'account Instagram ufficiale di Ross Duffer, unod ei creatori della serie Netflix.

La premiere della quinta stagione, intitolata La missione (The Crawl), avrà la durata di un'ora e otto minuti. L'episodio 2, La scomparsa di... (il titolo non è stato rivelato per intero per non fare spoiler), durerà 54 minuti; l'episodio 3, La trappola (The Turnbow Trap), durerà un'ora e sei minuti mentre l'episodio che conclude la prima parte, Il mago (Sorcerer), sarà effettivamente il più lungo con una durata di un'ora e ventitre minuti.

Il post confuta le informazioni che promettevano episodi della durata di almeno 90 minuti, nonché un rapporto di Puck News del 6 ottobre secondo cui gli episodi "durano dai 90 minuti alle due ore".

Si avvicina il gran finale della serie più amata

Netflix ha deciso di pubblicare la quinta e ultima stagione di Stranger Things in tre tranche differenti. I primi quattro episodi arriveranno sullo streamer il 26 novembre, con Il mago come finale di mezza stagione. I tre episodi successivi usciranno il 26 dicembre e l'episodio finale, Il mondo reale (The Rightside Up), verrà distribuito il 1 gennaio.

Oltre ai Duffer Brothers, tra i registi della stagione conclusiva figurano anche Shawn Levy e Frank Darabont. Il cast al completo tornerà per gli ultimi otto episodi che vedranno in azione Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery e Maya Hawke.

Il 31 ottobre il cast e i fratelli Duffer saranno ospiti di Lucca Comics & Games 2025 per un'anteprima attesissima e per lanciare Stranger Things 5 alla presenza dei fan italiani.

Al centro della storia lo scontro finale con Vecna, a cui danno i giovani protagonisti la caccia dopo che il mostro è scomparso senza lasciare alcuna traccia. Mentre le forze oscure emergono, gli amici devono unire le forze per porre fine all'orrore provocato dalla creatura nella città di Hawkins.