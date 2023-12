Stranger Things 5, i Duffer Brothers smentiscono la teoria del fan sul finale: 'No, non è tutto un sogno'

I creatori di Stranger Things Matt e Ross Duffer hanno smentito categoricamente una teoria dei fan sul finale imminente della serie Netflix di successo. Il duo ha dichiarato a Metro che la serie non finirà con la rivelazione che tutti gli eventi del Sottosopra fossero solo un sogno.

Stranger Things: Sadie Sink nell'episodio Caro Billy

Una teoria che ha preso piede tra i fan sosterrebbe che quanto accaduto in Stranger Things sarebbe, in realtà, una lunga sessione di Dungeons and Dragons, uno dei giochi preferiti dei giovanissimi protagonisti come rivelato fin dalla prima stagione dello show.

Interrogato sulla faccenda, Matt Duffer ha risposto con un secco "No", per poi aggiungere "Sarebbe l'equivalente di 'È tutto un sogno'. No, vi assicuro che non finiremo così lo show. Sappiamo dove stiamo andando da un po'. E ci sentiamo a nostro agio, speriamo che soddisfi tutti. Vedremo."

Dopo il lungo stop dovuto agli scioperi di Hollywood, le riprese di Stranger Things 5 prenderanno il via a gennaio. Noah Schnapp, Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gates Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke e Priah Ferguson faranno ritorno nei rispettivi ruoli. La star di Terminator Linda Hamilton è la new entry, mentre il regista Dan Trachtenberg dirigerà almeno un episodio della stagione.

Di recente David Harbour ha rivelato al podcast Happy Sad Confused di sapere come i fratelli Duffer finiranno la serie:

"So dove andremo a finire ed è molto, molto commovente. Questo è il termine che userò... È un'impresa incredibile. Voglio dire, le scene e gli eventi che vedremo visto sono più grandiosi di qualsiasi cosa abbiamo fatto in passato".

Con la produzione di Stranger Things 5 al via a gennaio, non è ancora noto se la stagione finale approderà in streaming su Netflix entro la fine del 2024 o nel 2025.