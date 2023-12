Stranger Things 5 non riporterà in vita un personaggio defunto e il suo interprete ci spiega perché

Sean Astin spiega perché il suo personaggio di Stranger Things non tornerà nella quinta stagione della popolare serie Netflix. Astin ha fatto il suo debutto nella serie nella seconda stagione nei panni del fidanzato di Joyce Byers, chiamato Bob Newby. Aiuta Joyce, i suoi figli e le persone vicine alla famiglia Byers per tutta la stagione. Ciò include aiutare Joyce e gli altri a fuggire dai Democani all'Hawkins Laboratory, ma i Democani uccidono Bob proprio quando sembra che sia al sicuro.

Ospite del Los Angeles Comic-Con, Astin ha spiegato il motivo per cui Bob, nonostante sia un personaggio preferito dai fan, non tornerà nella quinta stagione di Stranger Things. Dato che la quinta stagione è l'ultima stagione, un flashback potrebbe riportare Bob nella serie ancora una volta senza annullare la sua la morte e l'impatto che ha avuto su Joyce e sugli altri personaggi. Nonostante questa possibilità, Astin è fermamente convinto che Bob non farà un ritorno trionfante nello show. "[I fan] dicevano: 'Farai parte di 'Stranger Things'?' e io rispondevo: 'No, sono morto'. Ma perché non hanno potuto fare un flashback [per la quinta stagione]... in un momento più felice con... so perché non lo faranno. Perché saranno Hopper e Joyce, e non vorranno tornare indietro nel tempo a un momento in cui lei era davvero felice [ride]."

"Stranger Things 5 sarà più breve della quarta stagione" secondo i Duffer Brothers

Stranger Things, David Harbour promette: "La serie avrà un vero finale e la storia si concluderà"

Stranger Things: un'immagine della prima stagione

Le riprese della quinta stagione di Stranger Things inizieranno a breve, ora che lo sciopero degli attori si è concluso, e David Harbour ha potuto parlare dello show mentre era ospite del Motor City Comic Con. "La serie si concluderà con le prossime puntate e la cosa bella è che c'è un epilogo reale. Stranger Things si concluderà in un modo davvero reale".

Harbour ha aggiunto: "La storia di Stranger Things, che è iniziata con il Sottosopra in quel laboratorio fino alla quinta stagione, è una storia completa e finirà con l'ultimo episodio della quinta stagione".