Stranger Things 5, i Duffer Brothers assicurano che QUEL personaggio non tornerà: "È sottoterra"

Mentre si avvicina l'uscita della prima parte di Stranger Things 5, i fratelli Duffer, creatori dello show, sciolgono un nodo che tormenta i fan confermando il non ritorno di un certo personaggio che è "morto e sepolto". Di chi stiamo parlando? Ma naturalmente dell'amatissimo Eddie Munson, interpretato da Joseph Quinn nella quarta stagione.

L'interprete del capellone amante dell'heavy metal e leader degli Hellfire Club è stato catapultato nell'olimpo delle star unendosi al cast de I Fantastici 4: Gli Inizi e, più di recente, nel cast dei quattro biopic sui Beatles che girerà Sam Mendes. Mentre la sua carriera va a gonfie vele, i Duffer spiegano che NON lo rivedremo nei panni di Eddie.

"Adoro il fatto che Joe Quinn stia prendendo in giro la gente! Ma è morto", ha detto Matt Duffer a Empire. "Joe è così impegnato al momento, è chiaro che non tornerà. Ha girato qualcosa come cinque film da allora! Quando diavolo avrebbe avuto tempo di venire a girare Stranger Things? No, purtroppo riposa in pace. È sepolto sottoterra."

Joseph Quin con Maya Hawke e Joe Keery in una scena di Stranger Things 4

La parabola heavy metal di Eddie Munson

Nella quarta stagione di Stranger Things, Eddie ha avuto un ruolo chiave nel distrarre i Demobats di Vecna ​​(Jamie Campbell Bower) mentre il resto della banda lanciava un attacco alla roccaforte del Sottosopra, Creel House. Purtroppo, però, è morto e a quanto pare non ricomparirà in nessuna forma, come assicurano i Duffer che però svelano qualche piccolo dettaglio su un nuovo personaggio in arrivo nella quinta e ultima stagione, la Dottoressa Kay, interpretata dalla star Linda Hamilton.

Kay è un'agente governativa che sta dando la caccia a Undici (Millie Bobby Brown), una villain in carne e ossa, letale quanto e più delle creature mostruose del Sottosopra.

"È iper-intelligente e intimidatoria", ha anticipato Matt Duffer. "È una scienziata, ma se necessario, sa combattere e sparare con una pistola".

Forte di un successo travolgente, Stranger Things si concluderà con gli ultimi otto episodi, che usciranno in streaming su Netflix in tre momenti diversi. Ma la prossima settimana i protagonisti dello show e i fratelli Duffer approderanno a Lucca Comics & Games per un'anteprima attesissima e per incontrare i fan italiani.