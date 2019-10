Stranger Things 3 è la serie più vista su Netflix al lancio

La serie più vista su Netflix al lancio è Stranger Things 3: lo ha annunciato la piattaforma streaming con un comunicato ufficiale, spiegando come la terza stagione della serie TV abbia ottenuto oltre 60 milioni di views al lancio, un vero e proprio record.

Stranger Things: Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo in una scena della terza stagione

Lo show ambientato negli anni '80 ha infatti raccolto 64 milioni di visualizzazioni nelle quattro settimane successive al debutto sulla piattaforma streaming, avvenuto il 4 luglio 2019, superando tutte le altre serie tv. Netflix conta le visualizzazioni quando un utente supera il 70% di un episodio o di un film.

Il successo di Stranger Things 3 non è certo una sorpresa: a una settimana dalla messa in onda Netflix aveva comunicato che 40,7 milioni di utenti avevano visto lo show. Record di velocità nell'aver ottenuto questo risultato, visto che oltre 18 milioni di utenti avevano quasi finito la visione degli otto episodi della terza stagione in pochi giorni.

Stranger Things 3 supera il precedente record per una serie tv, detenuto da The Umbrella Academy, che in precedenza era la serie più vista su Netflix in quanto aveva ottenuto 45 milioni di visualizzazioni in quattro settimane.

Nielsen riporta un altro dato importante che riguarda le visualizzazioni di Stranger Things: la terza stagione ha segnato il 21% in più di spettatori nei primi giorni di messa in onda rispetto alla seconda stagione. Qui potete leggere la nostra analisi del finale di Stranger Things 3.