Stranger Things 3: Maya Hawke, su Instagram il tenero post di papà Ethan Hawke

Maya Hawke, per Stranger Things 3 , ha avuto tanti complimenti anche da Ethan Hawke, il suo orgogliosissimo papà che, su Instagram, come ogni padre del mondo di fronte ai grandi traguardi dei propri figli, non è riuscito a contenere l'entusiasmo per la performance nei panni di Robin.

E' sempre bello ricevere dai genitori i complimenti per il proprio lavoro. Ancora di più quando a farteli è un padre e si chiama Ethan Hawke, lui è un noto attore di Hollywood dal riconosciuto talento e tu sei una delle attrici emergenti più interessanti. E' quello che è successo a Maya Hawke, la ventenne figlia, appunto, di Ethan Hawke - e di un'altra diva di Hollywood come Uma Thurman -, che tutti possiamo ammirare, in uniforme, nelle nuove puntate della serie cult di Netflix (qui la nostra recensione di Stranger Things 3).

Nel post in questione, Ethan ha messo in risalto gli ultimi lavori della figlia, come la produzione della BBC Little Woman o Juilliard, ammettendo di non essere riuscito a vederli tutti ma di essere orgoglioso definendola "la cosa più importante". Un'eredità pesante quella di Maya Hawke che, oltre al cognome del padre, deve guardare anche a quello di mamma Uma Thurman, a cui assomiglia molto nei lineamenti. La coppia si è sposata nel lontano 98', divorziando poi nel 2005. Dalla loro unione sono nati Maya e suo fratello minore Levon.

La Hawke ha bruciato in breve tempo tutte le tappe, arrivando ad essere una delle attrici più promettenti del panorama cinematografico. Quest'anno è uno dei nuovi volti della terza stagione di Stranger Things nei panni di Robin, uno dei personaggi più apprezzati della serie, ma sarà possibile ammirarla anche nel prossimo film di Quentin Tarantino C'era una volta a... Hollywood, accanto a due mostri sacri come Leonardo DiCaprio e Brad Pitt.