Quando Steven Spielberg si presenta per parlare di un film, l'attenzione è inevitabilmente altissima. Se poi dall'altra parte c'è Christopher Nolan, il risultato è un incontro tra due generazioni di registi che hanno contribuito a ridefinire il cinema spettacolare contemporaneo. È quanto accaduto al termine di una settimana di proiezioni di Odissea: Universal ha affidato proprio a Spielberg il compito di moderare una conversazione con il collega, davanti a circa 600 membri delle principali associazioni cinematografiche e professionisti del settore.

Perché Christopher Nolan ha scelto di raccontare l'Odissea

L'incontro, organizzato dopo una proiezione del film, è stato accolto da una standing ovation. Nolan, prima ancora di ricevere i complimenti dell'ospite, ha voluto sottolineare quanto fosse speciale trovarsi in quella situazione. "Ci conosciamo da tanto tempo, ma non avevo mai partecipato a una conversazione in cui fossi tu a farmi le domande. Quando ero più giovane e guardavo i tuoi film, non avrei mai immaginato un momento del genere", ha raccontato.

Matt Damon nei panni di Ulisse

Spielberg, che aveva già visto Odissea in formato IMAX, non ha risparmiato gli elogi: per lui è "uno showstopper", uno spettacolo capace di lasciare il segno.

Una delle prime curiosità riguarda la decisione di affrontare un'opera come il poema di Omero, già adattato innumerevoli volte e profondamente radicato nella cultura occidentale. Nolan ha spiegato che, come spesso gli accade, non aveva pianificato il progetto mentre lavorava ad altro. Preferisce concentrarsi su un film alla volta e soltanto dopo averlo terminato comincia a interrogarsi sulla storia successiva da raccontare.

La mitologia greca, secondo il regista, offriva una possibilità ancora poco esplorata dal cinema contemporaneo: realizzare un adattamento di questa portata, sfruttando risorse tecniche che non erano disponibili durante le grandi stagioni dei kolossal classici degli anni Trenta e Cinquanta. "Non era mai stata realizzata in modo definitivo nella nostra epoca", ha osservato Nolan. Le difficoltà erano legate soprattutto agli elementi mitologici e alla possibilità di rappresentarli visivamente. Oggi, invece, le riprese con telecamere IMAX e le tecnologie per gli effetti speciali permettono di affrontare una storia come quella di Ulisse con ambizioni produttive completamente diverse.

Tra gli argomenti centrali della conversazione c'è stata naturalmente la scelta di Matt Damon per il ruolo di Ulisse. Spielberg ha espresso un giudizio particolarmente caloroso sulla sua interpretazione, definendola "una delle cose migliori che Matt abbia mai fatto come attore".

Nolan ha spiegato che il nome di Damon gli era venuto in mente quasi immediatamente. Aveva già lavorato con lui in due occasioni, affidandogli ruoli secondari, e conosceva quindi direttamente le sue qualità professionali. Ma ciò che lo ha convinto ulteriormente è la capacità dell'attore di pensare al film nella sua interezza, senza limitarsi alla costruzione del proprio personaggio. "È un incredibile elemento per una squadra, una forza creativa straordinaria. Non pensa soltanto alla propria parte, ma all'intera narrazione", ha raccontato il regista.

Nolan ha ricordato anche la crescita professionale di Damon, che il pubblico ha visto maturare sullo schermo fin dai tempi di Salvate il soldato Ryan. Secondo lui, l'attore possiede una capacità particolare di accompagnare lo spettatore dentro una storia, creando un legame emotivo con il viaggio del protagonista.

Spielberg ha voluto soffermarsi anche su una delle sequenze che ha apprezzato maggiormente: quella in cui Samantha Morton interpreta la maga Circe, capace di trasformare gli uomini in maiali. "Era meravigliosa. È una delle mie scene preferite di tutto il film, quella in cui diventano tutti maiali", ha commentato, chiedendo a Nolan come fosse riuscito a realizzare la trasformazione.

Il regista ha spiegato di aver voluto evitare una soluzione basata esclusivamente sugli effetti digitali. Non desiderava girare davanti a uno schermo verde né ricorrere ai tradizionali marcatori per il tracciamento degli effetti visivi. Per trovare un'alternativa ha guardato a film come Un lupo mannaro americano a Londra e In compagnia dei lupi di Neil Jordan, cercando un approccio che restituisse alla sequenza una consistenza fisica.

La soluzione è nata dalla collaborazione tra i reparti degli effetti speciali pratici e quelli digitali. La squadra ha costruito delle teste con un cranio interno fratturato, mantenuto insieme da magneti e rivestito con una particolare pelle in silicone, estremamente flessibile ma dall'aspetto realistico.

In questo modo Samantha Morton poteva interagire direttamente con gli oggetti di scena, manipolandoli durante ogni ripresa senza dover immaginare tutto in post-produzione. "Abbiamo costruito queste teste e, a ogni ciak, lei poteva girare intorno al tavolo e fare quello che voleva, manipolando gli uomini nei modi più orribili", ha raccontato Nolan.

La battaglia con Robert Pattinson e la battuta su James Bond

Non poteva mancare un riferimento al prossimo James Bond, soprattutto dopo la notizia del casting di Robert Pattinson come nuovo 007. Spielberg ha elogiato il coordinatore degli stunt George Cottle per il lavoro svolto nella battaglia conclusiva di Odissea, che vede il personaggio di Pattinson, Antinoo, affrontare Ulisse.

Odissea: Robert Pattinson nei panni di Antinoo

Nolan ha colto l'occasione per scherzare sul futuro dell'attore nella saga di spionaggio: "Rob Pattinson è il James Bond più codardo che abbiate mai visto". Una battuta legata naturalmente al comportamento di Antinoo nel film, ben lontano dal profilo dell'agente segreto che Pattinson è destinato a interpretare. Spielberg ha rilanciato con una domanda altrettanto ironica: "Mi chiedo se il tuo film abbia influenzato la sua scelta per il casting".

Una parentesi divertente in una conversazione che ha offerto uno sguardo privilegiato sul metodo di lavoro di Nolan e sulle ambizioni produttive di Odissea. Uscito a luglio con un debutto mondiale da 264,1 milioni di dollari, il kolossal ha successivamente superato quota 1,8 miliardi, diventando il maggior successo commerciale della carriera del regista.

Universal continua intanto a puntare sulla visione per cui è stato concepito: il film è stato girato interamente con telecamere IMAX e le proiezioni promozionali a Los Angeles privilegiano i formati IMAX 70mm, 70mm e 35mm. Per Nolan, la storia di Ulisse merita uno schermo capace di restituirne tutta la spettacolarità, ben oltre le dimensioni di un televisore domestico.