Odissea, Elon Musk mantiene la promessa: pubblicato il primo episodio generato con AI

Dopo aver annunciato a luglio un lungometraggio realizzato interamente con l'IA e fedele al poema di Omero, Elon Musk ha pubblicato su X il primo episodio di una serie di sette minuti.

Elon Musk passa dalle promesse alle prime immagini. A distanza di mesi dall'annuncio di un adattamento di Odissea realizzato interamente con l'intelligenza artificiale, il miliardario ha presentato su X il primo episodio di una serie generata con Grok Imagine. Il filmato dura sette minuti e rappresenta un primo passo verso il progetto più ambizioso annunciato quest'estate: un lungometraggio ispirato al poema di Omero, che Musk aveva promesso entro la fine del 2026.

The Odyssey, dal cortometraggio al lungometraggio promesso da Musk

A firmare la pubblicazione è stato l'account che ha condiviso il video, attribuendo la "collaborazione creativa" a Wonder Studios e al regista Dev Walker, realtà specializzate nella produzione cinematografica con strumenti di intelligenza artificiale. Per il momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul calendario degli episodi né una nuova dichiarazione di Elon Musk che chiarisca se il progetto arriverà effettivamente alla durata di un film.

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L'annuncio originale risale a luglio, quando Musk aveva dichiarato che Grok Imagine avrebbe realizzato una versione integrale dell'Odissea prima della fine dell'anno. L'obiettivo dichiarato era ambizioso: un film "storicamente accurato e fedele all'arte di Omero", prodotto interamente attraverso l'intelligenza artificiale.

A corredo del messaggio, Musk aveva rilanciato un breve video di tre minuti generato con l'IA e dedicato al poema epico. La pubblicazione dell'episodio da sette minuti segna dunque un'evoluzione del progetto, ma non equivale ancora alla realizzazione del lungometraggio annunciato.

Resta inoltre da capire in che modo la serie affronterà il testo omerico e quali criteri verranno adottati per garantire quella fedeltà storica promessa da Musk. L'annuncio del nuovo episodio non è stato accompagnato da spiegazioni sul processo creativo o sulle fonti utilizzate per ricostruire il mondo dell'antica Grecia.

Christopher Nolan nel mirino: le critiche di Musk al casting

Il progetto arriva in un clima di polemiche che coinvolge anche Odissea, il film diretto da Christopher Nolan. Nei mesi precedenti, Musk aveva criticato ripetutamente la produzione, concentrandosi soprattutto sulle scelte di casting: Elliot Page nel ruolo di Sinon e Lupita Nyong'o in quello di Elena di Troia.

La locandina di Odissea dii Nolan

Secondo Elon Musk, Nolan avrebbe selezionato gli attori per soddisfare i criteri di rappresentanza e inclusione richiesti per l'eleggibilità agli Oscar. A marzo, il miliardario si era spinto oltre, accusando il regista di razzismo anti-bianco e sostenendo che la scelta di Nyong'o fosse motivata dalla ricerca di riconoscimenti.

Le affermazioni sono state contestate nel dibattito pubblico, ma non sono state accompagnate da prove che dimostrino le motivazioni attribuite da Musk al regista. La pubblicazione del primo episodio generato con Grok riporta così l'attenzione sul progetto tecnologico, senza però chiarire se l'intenzione sia anche quella di contrapporre direttamente il prodotto dell'IA al film di Nolan.

Le critiche non si erano limitate al casting. Scott Derrickson, regista di Doctor Strange e The Black Phone, aveva attaccato duramente l'idea di realizzare un adattamento cinematografico dell'Odissea attraverso l'intelligenza artificiale. Su X aveva messo in dubbio la competenza di Musk in materia di cinema e arte, contestando apertamente il progetto.

La questione va oltre la possibilità tecnica di generare immagini e sequenze con un modello di IA. Un'opera come quella di Omero richiede infatti scelte narrative, interpretazioni culturali e una precisa visione artistica: elementi che il risultato finale dovrà dimostrare di saper tradurre in un racconto coerente.

Il primo episodio di The Odyssey offre un'anticipazione del lavoro svolto con Grok Imagine, ma non basta ancora per stabilire se l'obiettivo del lungometraggio sarà raggiunto. La promessa di Musk resta quella di un film completo entro la fine del 2026; per capire se il progetto riuscirà a mantenere le aspettative bisognerà attendere le prossime pubblicazioni e, soprattutto, vedere come verrà sviluppato il poema nella sua interezza.