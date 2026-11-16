Odissea, Ben Affleck stregato dalla prova di Robert Pattinson: "Ha parlato solo di lui"

Robert Pattinson non era presente all'incontro organizzato al museo dell'Academy di Los Angeles per celebrare Odissea, ma è riuscito comunque a rubare la scena. A raccontarlo è stato Matt Damon, protagonista del kolossal di Christopher Nolan, che durante una conversazione di circa quaranta minuti con Tom Holland, Zendaya, John Leguizamo, Charlize Theron, Himesh Patel ed Elliot Page ha rivelato quanto l'interpretazione del collega abbia colpito Ben Affleck.

Ben Affleck conquistato dalla prova di Robert Pattinson

"Ben probabilmente mi ha parlato per venti minuti soltanto di Rob, dopo aver visto il film", ha raccontato Matt Damon. L'amico e collega, a quanto pare, è rimasto particolarmente impressionato dal modo in cui Robert Pattinson ha affrontato il proprio personaggio, soprattutto considerando il peso della storia e la direzione di Nolan.

Odissea: un'immagine del film

Matt Damon ha ricostruito il ragionamento di Ben Affleck, che avrebbe definito particolarmente coraggiosa la performance di Pattinson. Il protagonista di Odissea aveva a disposizione tutta la potenza narrativa del cinema di Nolan a sostegno del proprio personaggio; Pattinson, invece, doveva confrontarsi con quella stessa forza narrativa, che sembrava quasi schiacciarlo. "Il modo in cui l'ha fatto era come guardare un uomo correre contro una valanga", ha ricordato Damon, citando le parole dell'amico.

Affleck sarebbe rimasto colpito soprattutto dalla capacità dell'attore di rendere il personaggio sempre più sgradevole e codardo, quasi come se cercasse consapevolmente di peggiorare la propria situazione. "Ogni volta che avrebbe potuto essere ancora più codardo, ancora più detestabile, vedevi la sua mente lavorare: come posso rendere tutto questo ancora peggiore per me?", ha spiegato Damon. "È stato divertentissimo da guardare, perché è un attore molto dinamico e davvero interessante".

Durante l'incontro non sono mancati gli apprezzamenti per lo stesso Damon, chiamato a sostenere un ruolo particolarmente impegnativo sul piano fisico ed emotivo. Himesh Patel ha ricordato una giornata di riprese in mare, durante alcune sequenze particolarmente dure, quando diversi membri della troupe sulla barca stavano iniziando a mostrare la fatica.

Damon si è rivolto a loro ricordando quanto fosse privilegiata l'occasione che stavano vivendo: "So che è difficile, ma quanti attori sono iscritti alla SAG? Ognuno di loro darebbe qualsiasi cosa per essere al vostro posto in questo momento". Un'osservazione difficile da contestare, ha ammesso Patel, che ha descritto il collega come una presenza sempre positiva anche nelle giornate più pesanti: "Sorrideva, era felice e si stava godendo tutto".

Anche Holland ha voluto ricordare una scena che lo ha particolarmente colpito: quella tra Ulisse e Penelope, interpretata da Anne Hathaway, quando il protagonista è finalmente tornato a Itaca ma deve ancora nascondere la propria identità. L'attore non avrebbe dovuto essere sul set quel giorno, ma ha scelto di assistere comunque alla ripresa. "Vedere voi due spingervi così lontano in quella scena ci ha fatto capire quale fosse il livello a cui avremmo dovuto aspirare in un film del genere", ha detto rivolgendosi a Damon. "Io non sono ancora capace di farlo. Mi servono ancora alcuni anni".

Tom Holland saluta una fase della sua carriera

Damon ha poi parlato dell'approccio di Nolan al personaggio di Ulisse, sottolineando quanto la sceneggiatura abbia insistito su stanchezza, rimorso e vergogna. La rilettura del poema, ha spiegato, gli ha fatto scoprire una prospettiva inaspettata sul viaggio dell'eroe: il ritorno a casa e la possibilità che Ulisse, in realtà, non fosse ancora pronto a farlo.

Odissea, Matt Damon sul set

L'attore ha ricordato in particolare la prima volta in cui ha letto una battuta di Penelope: "Quando Annie dice: "Voi eravate il popolo venuto dal mare", ho appoggiato letteralmente la sceneggiatura per un momento. Ne sono rimasto profondamente sorpreso".

Per Holland, invece, Odissea ha assunto anche il significato di un passaggio personale. Dopo aver scherzato sul fatto che fosse probabilmente la sua ultima occasione per interpretare un ragazzo - "Adesso posso farmi crescere la barba!" -, ha definito il film un'esperienza catartica, quasi un congedo dal primo capitolo della propria carriera. Una sensazione condivisa, almeno in parte, da Charlize Theron: l'attrice ha scherzato sul fatto che anche per lei, nel ruolo di Calipso, potesse essere l'ultima occasione di interpretare una giovane donna.

Zendaya, che veste i panni di Atena, ha invece raccontato l'ansia provata durante le riprese. Girare con pellicola IMAX e percepire il rumore della macchina da presa durante una scena le faceva temere di compromettere il lavoro di tutti. A darle sicurezza è stato proprio Holland, presente sul set durante la sequenza della battaglia di Troia: "Era lì in un angolo che mi diceva: "Ce la puoi fare, stai andando bene!"".