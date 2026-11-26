Le riprese del kolossal di Christopher Nolan sono durate 91 giorni e hanno portato l'attore in diverse parti del mondo, costringendolo a trascorrere molto tempo lontano dalla moglie e dalle figlie. Una separazione prolungata che ha reso meno immediato il rientro nella quotidianità domestica.

Interpretare Ulisse in Odissea ha significato per Matt Damon affrontare un viaggio molto più lungo di quello che si vede sullo schermo. Non soltanto per le difficoltà fisiche di una produzione girata in condizioni impegnative, ma anche per il tempo trascorso lontano dalla famiglia. L'attore ha raccontato che, una volta terminate le riprese del film di Christopher Nolan, tornare alla vita di tutti i giorni non è stato così semplice come immaginava.

Matt Damon: "Sono stato lontano più di quanto mi fosse mai capitato"

Il set ha impegnato la troupe per 91 giorni, attraversando location in Marocco, Grecia, Italia, Scozia, Islanda, Sahara Occidentale e Malta, oltre a Los Angeles. Un calendario serrato che ha tenuto Damon distante da casa per periodi più lunghi del solito. Intervistato da PEOPLE, l'attore ha spiegato quanto sia stato complicato ritrovare i propri equilibri dopo una permanenza così prolungata fuori dalla quotidianità familiare.

Odissea: una scena con Matt Damon

"Il sistema familiare che hai lasciato ha dovuto imparare a funzionare senza di te, e poi devi trovare di nuovo il tuo posto", ha raccontato. Un processo che, nel mondo degli attori, ha persino un nome: reentry, il rientro dopo un periodo di lavoro lontano da casa.

Damon è abituato a viaggiare per lavoro e, negli anni, ha cercato di coinvolgere la famiglia nei propri spostamenti. Come ha raccontato, spesso si sono mossi tutti insieme, quasi fossero "un circo itinerante". Questa volta, però, la situazione è stata diversa: "Sono stato lontano più di quanto mi fosse mai capitato".

Quando gli impegni scolastici lo hanno permesso, la moglie Luciana e le figlie Alexia, Isabelle, Gia e Stella hanno potuto raggiungerlo. Ma condividere qualche periodo sul set non ha cancellato la difficoltà di ritrovare la propria routine una volta rientrato. "Quando torni a casa, il sistema familiare che hai lasciato è andato avanti senza di te. Tutti hanno trovato un modo per funzionare, e tu devi capire nuovamente quale sia il tuo posto", ha spiegato l'attore. Una dinamica che, a quanto pare, accomuna molti colleghi: "Ne parli con altri attori e tutti lo chiamiamo "reentry"".

Un viaggio senza tregua tra le location di Christopher Nolan

La lunga assenza da casa è stata soltanto una delle conseguenze di una lavorazione particolarmente impegnativa. Damon aveva già descritto il ritmo delle riprese in un'intervista a Time dello scorso maggio, raccontando quanto fosse difficile trovare un momento di pausa tra uno spostamento e l'altro. "A ogni nuova location pensavi che quella successiva sarebbe stata più semplice, perché normalmente durante un film arriva un momento in cui il ritmo rallenta. Qui non è mai successo. È stato incessante", aveva dichiarato.

Odissea: le navi di Ulisse in viaggio

Nolan ha voluto ricreare le traversate di Ulisse utilizzando una nave greca in replica e portando gli attori in mare aperto, esposti alle condizioni reali delle acque. Il regista ha descritto l'esperienza come qualcosa di "primordiale", spiegando al Times che l'obiettivo era far percepire al cast la vastità e l'imprevedibilità di quei viaggi. "Abbiamo portato in mare gli attori che interpretano l'equipaggio della nave di Ulisse, affrontando onde vere e navigando in luoghi reali. Le condizioni potevano cambiare, diventando immense e terrificanti, ma anche meravigliose e benevole. Volevamo mostrare quanto quei viaggi dovessero essere duri per le persone che li affrontavano", ha raccontato Nolan.

Nonostante la distanza e le difficoltà legate alla produzione, Damon ha voluto sottolineare la solidità del rapporto con la moglie Luciana, con cui è sposato da oltre vent'anni. In una precedente intervista a PEOPLE, lo scorso luglio, aveva parlato della fiducia e del rispetto che continuano a sostenere il loro matrimonio. "Alla base della nostra relazione ci sono tanto amore e rispetto, oltre a una grande fiducia. È costruita su fondamenta molto solide. Continuiamo a crescere e a cambiare come persone, e quelle fondamenta sono davvero tutto", aveva spiegato. Poi aveva aggiunto, senza esitazioni: "È la cosa più bella della mia vita".

Intanto, Odissea tornerà nelle sale statunitensi e canadesi dall'11 dicembre, con una nuova distribuzione in oltre mille cinema, comprese le sale IMAX e IMAX 70mm. Un'altra occasione per ritrovare sul grande schermo il viaggio di Ulisse, questa volta senza che Matt Damon debba necessariamente affrontare un nuovo periodo lontano dalla propria famiglia.