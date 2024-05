Star Wars: The Acolyte, Dafne Keen definisce il suo personaggio un Jedi David Bowie

L'attesissima nuova serie di Disney+, Star Wars: The Acolyte, debutterà sul sito di streaming il mese prossimo e le prime reazioni alla serie sono state molto positive. Lo show vede la partecipazione di molte star interessanti, tra cui Dafne Keen, nota soprattutto per aver interpretato Laura/X-23 in Logan. In The Acolyte, la Keen interpreta una padawan Jedi di nome Jecki Lon. Durante una recente chiacchierata con Empire, la Keen ha paragonato lo Jedi a un'improbabile leggenda: David Bowie.

The Acolyte - La seguace, Maestro e allieva duellano nella nuova anteprima della serie Star Wars

Un Jedi David Bowie

"Non appena ci siamo truccati, sono andato dala showrunner Leslye Headland e le ho detto: 'Questo è David Bowie'. E lei mi ha risposto: 'Hai assolutamente ragione'. Abbiamo scherzato sul fatto che si trattava di Jedi David Bowie. Jedi Bowie, come dire. Ha un aspetto quasi funky anni '70 e '80, il che è davvero bello. Ero così eccitata dalla treccia: da fan di Star Wars, avere una treccia da Padawan è la cosa più assurda del mondo. Ero tipo: 'Oh mio Dio, ho la mia treccia da Padawan!' È stato davvero forte".

Locandina di The Acolyte: La seguace

Durante la chiacchierata, Keen ha anche parlato delle dinamiche del suo personaggio con gli altri Jedi e ha definito Jecki Lon "matura oltre i suoi anni". L'attrice ha anticipato una "dinamica molto divertente tra Jecki e il personaggio di Charlie Barnett, Yord Fandar: "È un mio grande amico, lo adoro. Jecki è molto più competente di lui, per tutto il tempo. Ma è un cavaliere, perché è più vecchio. Quindi c'è una dinamica molto interessante: lui è un po' inutile e lei dice: 'Devi fare un passo avanti'. È stato davvero divertente interpretarlo".

"Sapevamo già che aveva talento perché lo abbiamo visto tutti", ha aggiunto l'attrice parlando di Lee Jung-jae, che interpreta il Maestro di Jecki, Sol. "Ma stava facendo delle scene in una lingua che non è la sua. Non conosceva l'inglese! Stava imparando le battute, e stava spaccando di brutto. Stava facendo un lavoro migliore del 90% di noi sul set, è stato pazzesco".

Ambientato durante l'Alta Repubblica, Star Wars: The Acolyte è un'indagine su una misteriosa serie di crimini, che mette un maestro Jedi contro il suo ex apprendista in una corsa per scoprire la verità. Più i due imparano a conoscere la situazione, più il loro viaggio si fa oscuro, mentre affrontano cose più oscure di quanto entrambi potessero immaginare. La serie è interpretata da Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo e Carrie-Anne Moss. Star Wars: The Acolyte debutta su Disney+ il 4 giugno.