Star Wars: una serie su Obi-Wan Kenobi in arrivo su Disney+

Quando si è diffusa la notizia dello sviluppo di una serie di spin-off dedicati all'universo e ai personaggi di Star Wars, il progetto più chiacchierato è stato l'ipotetica pellicola standalone dedicata a Obi-Wan Kenobi. Di fronte al flop di Solo: A Star Wars Story e all'idea, poi abortita, dello spinoff su Boba Fett, quello su Obi-Wan Kenobi è il film che tutti i fan vogliono vedere. Il progetto si sta realizzando, ma in forma diversa visto che è in arrivo una serie tv sviluppata per Disney+.

Nessun lungometraggio, per il momento, ma una limited series dedicata a Obi-Wan Kenobi che potrebbe essere composta da sei episodi e che andrà in onda sul servizio streaming Disney. A condizionare la scelta del formato sarebbe stato proprio il film di Solo: A Star Wars Story che ha deluso le aspettative.

Per quanto riguarda il cast della serie in arrivo, Ewan McGregor si è sempre reso disponibile a tornare a indossare i panni di Obi-Wan Kenobi sul grande schermo, ma per adesso si attende la conferma ufficiale della serie tv e poi sarà tempo di pensare agli interpreti.

