Star Wars, terremoto in casa Lucasfilm: Kathleen Kennedy lascia dopo 13 anni, ecco chi subentrerà

Kennedy è diventata presidente della Lucasfilm dal momento dell'accordo con George Lucas che lasciò il suo impero in mano alla Disney. Tra alti e bassi, ha riportato la saga al successo dopo anni di vuoto

Dopo oltre 13 anni alla guida della Lucasfilm, Kathleen Kennedy ha lasciato la direzione dell'impero di Star Wars fondato da George Lucas.

La Walt Disney Co. ha annunciato che ora sarà Dave Filoni a guidare il franchise nel suo sesto decennio e oltre. Filoni, che ha ricoperto il ruolo di direttore commerciale della Lucasfilm, e Lynwen Brennan, presidente e direttore generale delle attività della Lucasfilm, erediteranno il mantello di uno dei franchise più importanti del cinema.

Sebbene Filoni e Brennan condivideranno la leadership, Brennan è considerato il dirigente più orientato agli aspetti finanziari. Filoni avrà il controllo creativo. Si è affermato quasi esclusivamente sul piccolo schermo, entrando nel franchise con la serie animata Star Wars: The Clone Wars e creando la serie Disney+ Ahsoka. È stato anche produttore esecutivo di The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Skeleton Crew.

Star Wars: Il risveglio della forza, una foto dal set con Harrison Ford, John Boyega, Daisy Ridley e Chewbecca

Gli alti e bassi della guida di Kathleen Kennedy

Kennedy, successore scelto personalmente da Lucas, ha supervisionato il mondo in continua espansione di Star Wars da quando Disney lo ha acquisito nel 2012. Il suo si è rivelato un periodo molto redditizio ma spesso controverso nella storia del franchise, che ha prodotto una trilogia di grande successo e acclamati spin-off in streaming come The Mandalorian e Andor, ma ha anche generato una crescente frustrazione da parte dei fan di lunga data.

Sotto la guida di Kennedy, la Lucasfilm ha incassato più di 5,6 miliardi di dollari al botteghino e ha contribuito ad affermare Disney+ come destinazione di streaming, risultati che hanno facilmente giustificato i 4,05 miliardi di dollari che la Disney ha sborsato per l'azienda.

Ma la produttrice ha anche faticato a ricreare la magia del grande schermo che Lucas aveva catturato nella trilogia originale tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, e il suo rapporto con i fedelissimi di Star Wars è diventato una saga a sé stante.

Solo: A Star Wars Story, Alden Ehrenreich a fianco di Chewbacca nel deserto

Le maggiori controversie alla Lucasfilm

Le dispute sul tono e sulla visione sono state frequenti nell'era Kennedy. Nel 2018, durante la produzione dello spin-off dedicato a Han Solo, Solo: A Star Wars Story, i registi Phil Lord e Christopher Miller sono stati licenziati e sostituiti da Ron Howard. La maggior parte degli spettatori ha trovato il risultato finale deludente e poco convincente.

Più recentemente, Adam Driver, che ha interpretato Kylo Ren/Ben Solo nell'ultima trilogia sequel, ha rivelato lo scorso anno che lui e Steven Soderbergh avevano sviluppato un film su Ben Solo con il sostegno di Kennedy e della Lucasfilm per due anni prima che il capo della Disney Bob Iger lo bocciasse. I fan erano talmente furiosi che un aereo ha sorvolato gli studi Disney di Burbank con uno striscione con la scritta "Salvate 'The Hunt for Ben Solo'".