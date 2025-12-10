"Ha avuto coraggio!": Adam Driver ha scioccato Daisy Ridley più della cancellazione del film su Ben Solo

Daisy Ridley ha interpretato Rey accanto ad Adam Driver nei panni di Kylo Ren/Ben Solo nella trilogia sequel di Star Wars tra il 2015 e il 2019, ed è rimasta piuttosto scioccata quando, a ottobre, è uscita la notizia del film standalone cancellato, The Hunt for Ben Solo.

Driver aveva rivelato l'esistenza del progetto in un'intervista con l'Associated Press, spiegando di aver sviluppato un film su Ben Solo per due anni insieme al regista Steven Soderbergh. Poi i dirigenti Disney hanno deciso di bloccare tutto.

"Sapevo un pezzetto della storia. Avevo sentito dei mormorii", ha rivelato Ridley a IGN. "Ho molti amici tra i membri della troupe, quindi le voci girano sempre così. Ma... wow! Quando è uscita la notizia, no, sono rimasta tipo: 'Oh mio Dio!' Ed è stato lui a dirlo, giusto? È stato divertente perché, tipo, 'Oh, wow, Adam lo sta dicendo' ed è stata la sorpresa dell'anno".

Star Wars: The Rise of Skywalker - Daisy Ridley appare nel primo teaser

Daisy Ridley e il rapporto con il fandom di Star Wars

Ridley non è nuova al confronto con i fan divisivi del franchise, viste le reazioni polarizzate a film come Star Wars: Gli ultimi Jedi e Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Proprio per questo è stato incoraggiante vedere il fandom unirsi in supporto a The Hunt for Ben Solo.

"Adoro quando c'è un'ondata collettiva di positività", ha continuato Ridley. "Il modo in cui internet sembra essersi mobilitato per cercare di farlo accadere. È fantastico per tutti noi. È bello essere uniti su qualcosa in un modo davvero positivo. Ovviamente, tutti sanno che lui era un personaggio molto popolare, ma è stato anche bellissimo pensare: 'Wow, le persone ci tengono davvero e lo vogliono'".

Di esperienza con il fandom di Star Wars, Ridley ne sa qualcosa, dato che subito dopo la fine della trilogia sequel e le conseguenti critiche è stata costretta a cancellare temporaneamente i suoi account social per i moltissimi messaggi di odio ricevuti.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker: una scena con Adam Driver

Di cosa avrebbe parlato The Hunt for Ben Solo?

Il film si sarebbe svolto dopo gli eventi di Star Wars: L'ascesa di Skywalker. Secondo Driver, Soderbergh aveva lavorato alla storia insieme alla sua sceneggiatrice di La truffa dei Logan, Rebecca Blunt, e allo storico collaboratore Scott Z. Burns.

Driver ha affermato di aver adorato la sceneggiatura di The Hunt for Ben Solo, definendola il "punto di riferimento" di ciò che un film di Star Wars dovrebbe essere e paragonandola all'atmosfera "artigianale e centrata sui personaggi" de L'Impero colpisce ancora. L'attore ha detto che i dirigenti di Lucasfilm Kathleen Kennedy, Dave Filoni e Cary Beck stavano sostenendo il progetto, finché la Disney non ha deciso di cancellarlo.